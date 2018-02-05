ФСБ провела обыск у и.о. главы правительства Дагестана

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) в понедельник пришли с обыском в дом временно исполняющего обязанности председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова. Агентство РИА Новости со ссылкой на собственные источники сообщает, что его доставили в управление ведомства для допроса.

Там же, по данным РИА, находятся подчиненные премьера: заместитель министра по земельным и имущественным отношениям Шамиль Исаев и министр экономики и территориального развития Раюдин Юсуфов. В их домах также побывали следователи.

О каких-либо обвинениях пока не сообщается.

Источники издания РБК рассказали, что в Дагестане проводятся "масштабные мероприятия по противодействию коррупции". Дела о превышении должностных полномочий уже возбуждены в отношении мэра и главного архитектора Махачкалы, а в конце января в республику прибыла специальная комиссия из Москвы.

РБК также сообщает о задержании бывшего министра образования Дагестана Шахабаса Шахова, уволенного в декабре после обысков.

Бывший глава Дагестана Рамазан Абдулатипов назвал действия силовых структур "кампанейщиной" и сравнил их с предложением главы ЛДПР Владимира Жириновского "окружить Северный Кавказ колючей проволокой".