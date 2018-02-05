В российскую армию планируют вернуть должность "политрука"

В российской армии планируют создать главное военно-политическое управление. Новая структура будет отвечать за моральную и идеологическую обстановку в войсках. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на заместителя председателя общественного совета при министерстве обороны России Александра Каньшина.

Как отметил собеседник агентства, создать новую структуру в армии можно на базе главного управления по работе с личным составом вооруженных сил. По словам Каньшина, речь идет не о простом переименовании. Новое управление должно обладать большими полномочиями, охватывать весь масштаб вооруженных сил России и "умело направлять энергию армейских коллективов на укрепление обороноспособности страны".

С 1918 по 1991 год в СССР существовало политическое управление Красной армии, которое занималось идеологической и воспитательной работой в вооруженных силах.