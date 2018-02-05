США начали сокращать численность своих войск в Ираке после того, как власти этой страны провозгласили победу над экстремистской группировкой "Исламское государство" (запрещена в России). Об этом заявил официальный представитель иракского правительства 5 февраля. Саад аль-Хадити сообщил, что битва против джихадистов закончилась "и поэтому уровень американского присутствия будет уменьшен".

Хадити подчеркнул, что вывод войск все еще находится на ранних стадиях и в настоящее время не означает полного вывода войск США. Это заявление подтверждается сообщениями западных контракторов на базе коалиционных войск под руководством США в Ираке, которые также заявили, что войска США начали вывод. В сообщениях говорится, что военнослужащие США, оружие и оборудование перевозятся из Ирака в Афганистан.

Контракторы сообщили, что на прошлой неделе десятки американских солдат покинули страну. Соединенные Штаты впервые начали наносить бомбовые удары по джихадистам в Ираке в августе 2014 года, а в последующие годы вплотную поддержали основные военные действия Ирака, в том числе возвращение Мосула, второго по величине города Ирака.



В докладе, опубликованном в Пентагоне в ноябре, говорится, что в конце сентября в Ираке насчитывалось 8900 военнослужащих США.