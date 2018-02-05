"Формула-1" заменила грид-гёрлз на грид-кидз

Организаторы гонок "Формула-1" задействуют грид-кидз для открытия соревнований. Дети заменят грид-гёрлз, выводящих машины на старт.

Проводить отбор детей будут промоутеры Гран-при совместно с национальными автоклубами. Все претенденты на момент выбора должны заниматься картингом или участвовать в младших гоночных сериях. Грид-кидз будут держать таблички с номерами гонщиков перед стартом не только "Формулы-1", но и гонок поддержки.

В конце января "Формула-1" отказалась от услуг грид-гёрлз. Организаторы пояснили, что многолетняя традиция привлечения девушек более не соответствует ценности бренда и противоречит современным социальным нормам.

Новый сезон "Формулы-1" стартует 25 марта с Гран-при Австралии.