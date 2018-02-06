Сгорел на работе. Эфир в 21:05

По данным Федеральной службы по труду и занятости, за год работодатели в России подали почти 13 тысяч извещений о несчастных случаях на производстве, в которых пострадали 27 тысяч человек. Однако, по мнению юристов, осуществляющих защиту трудовых прав граждан, официальная статистика производственного травматизма в России не отражает реальную картину. Далеко не все несчастные случаи регистрируются, часто недобросовестные работодатели убеждают работников подписать бумаги о том, что травма не связана с производством. Бывает, что сотрудника, ставшего нетрудоспособным, спешат уволить в кратчайшие сроки, а то и вовсе не оформляют на работе. Получить в таком случае какую-либо компенсацию от Фонда Социального страхования или работодателя становится практически невозможно.

Кто отвечает за безопасность труда на предприятиях? Как защитить права после несчастного случая на производстве? На какие компенсации можно рассчитывать, и как их получить? Спросим об этом экспертов сегодняшней программы - юриста Центра социально-трудовых прав Ксению Михайличенко и генерального директора "Межотраслевого центра охраны труда" Евгения Кудрявцева.