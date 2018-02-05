Зачистка Дагестана

Временно исполняющий обязанности председателя правительства Дагестана Абдусамад Гамидов, двое его заместителей и бывший министр образования республики Шахабас Шахов задержаны по делу о хищениях. Об этом в понедельник сообщили в Следственном комитете России.

В ведомстве уточнили, что чиновников проверяют на причастность к похищению средств, выделенных из бюджета на реализацию социальных программ в республике.

Ранее в понедельник у Гамидова, а также заместителя министра по земельным и имущественным отношениям Шамиля Исаева и министра экономики и территориального развития Раюдина Юсуфова прошли обыски. В доме премьер-министра нашли золотой пистолет и еще несколько единиц стрелкового оружия, уточнили в Следственном комитете.

Источники РБК сообщали, что действия силовых структур являются частью масштабной программы по борьбе с коррупцией в Дагестане.

Ситуацию обсуждают независимый журналист Орхан Джемаль, Москва, дагестанский журналист Закир Магомедов, Прага.

Ведущий - Владимир Кара - Мурза - старший.

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Владимир Кара-Мурза-старший: В Дагестане по делу о хищениях задержаны временно исполняющий обязанности председателя правительства Абдусамад Гамидов, двое его заместителей и бывший министр образования республики Шахабас Шахов.

Аресты высокопоставленных чиновников в этой северокавказской республике мы обсудим с нашим гостем - журналистом Орханом Джемалем.

Орхан, как вы считаете, это продолжение разгрома команды Рамазана Абдулатипова? Или тут иные мотивы?

Орхан Джемаль: Конечно же, это в определенной степени разгром команды. И процесс достаточно привычный. Когда Абдулатипов пришел президентом в Дагестан, он тоже стал сажать, "тяжеловесов" громить, причем демонстративно все это делалось.

Владимир Кара-Мурза-старший: Например, мэра Махачкалы.

Орхан Джемаль: В первую очередь речь идет о таких персонажах, как Саид Амиров, с одной стороны, и Муртазалиев Сагид, с другой стороны.

Сейчас громят следующую команду. Вслед за арестованным мэром Махачкалы еще сняли всю верхушку правительства. Их сейчас обвиняют в неких финансовых нарушениях. Хотя там есть персонажи... Вы сказали: и его замы. Один из них – это Шамиль Исаев. То есть это цепочка афер, бизнес-проектов, переплетенных с государственным бюджетом. То есть человек начинал с того, что обещал построить некий район, который называл "немецкой деревней", продвинутой, по самым современным технологиям. Район получил землю от республики, но землю продал под коттеджную застройку, под дачи. Это такого рода персонажи. И за это их могли посадить еще в "нулевые" годы. Но решение было принято сейчас. Кстати, тот же персонаж подозревался в убийстве журналиста Камалова, но на тихой волне проскочил мимо этого.

Так что теперь это чисто политическое решение, связанное с тем, что это представитель былой команды, а не по совокупности преступлений, им совершенных.

Владимир Кара-Мурза-старший: У нас на прямой связи дагестанский журналист Закир Магомедов.

Закир, как вы оцениваете причины разгрома верхушки нынешней Республики Дагестан?

Закир Магомедов: При Абдулатипове, когда он пришел к власти, Амирова посадили, Муртазалиева отстранили от власти. Но не сказать, что Абдулатипов за всем этим стоял. Под него "зачищалось". Кто такой Абдулатипов был для этих чиновников? Очередной президент Дагестана. Они и без Абдулатипова были, они могли и при нем существовать. Сейчас пришел Васильев.

Для чего все это делается? Я не очень согласен с Орханом, что Васильев стоит за этими "зачистками". Конечно, он не стоит. Но "зачищается" ли республика под него? Или это делается для выборов, так как прогнозируется очень низкая явка в республике? Вполне может быть. Но не ясно, что происходит в Дагестане, для чего все это. Потому что очень много крупных чиновников посадили, а изменения ситуации не было. И Гамидов, и Раюдин Юсуфов, и Исаев, они были при всех дагестанских президентах – при Муху Алиеве, при Магомедсаламе Магомедове, при Абдулатипове.

Может быть, сейчас речь идет о том, что в Дагестане в корне хотят поменять ситуацию с клановостью, с коррупцией. Именно с клановостью Москва в Дагестане, честно говоря, не очень сильно боролась, так как за последние годы крупные персонажи были посажены, но ситуация-то не изменялась. Клановые, семейные отношения сохранились. Если вы изучите, кто какие позиции занимает, начиная с самых низов до верхушки, вы найдете очень много родственников Абдусамада Гамидова, Шамиля Исаева, арестованных сегодня, Раюдина Юсуфова. Очень много людей бывшего министра образования Шахабаса Шахова. То есть прошлись по верхушкам, а саму систему не трогают. И будут ли трогать систему – вот вопрос.

Кроме того, очень многие сейчас опасаются в связи с заявлениями временно исполняющего обязанности главы Дагестана Васильева, что с коррупцией будет покончено в регионе, что все проекты, которые при этих чиновниках были, - точечные застройки в Махачкале или своеобразная реформа пенсионной системы в Дагестане, - все это вскоре будет иметь место. То есть дагестанское общество тесно взаимосвязано с коррупцией.

Почему я говорю о дагестанской пенсионной системе? В Дагестане шутят, что если человек не борец, то он пенсионер. Практически в каждой семье есть люди, у которых есть липовые пенсии. Это своеобразный заработок в республике, где очень большой процент безработицы. Будет ли все это демонтировано – вот в чем вопрос.

Владимир Кара-Мурза-старший: Может быть, это "зачистка" в канун президентских выборов? Традиционно считается, что Дагестан был "красным поясом". На первых выборах всегда за левых кандидатов голосовал.

Орхан Джемаль: Я думаю, что тут есть некий здравый смысл, что это сделано до выборов. На сегодняшний день Васильев, который возглавляет Дагестан, никаких жестких действий, никаких телодвижений не будет предпринимать до выборов в Москве. А когда посчитают, все будет ясно, кто дальше правительство возглавит и так далее, вот тогда уже Васильев начнет действовать.

А сейчас та группа лиц, которую мы видели всегда... Мой коллега сказал, что они же существовали и при Магомедсаламе, и при Муху Алиеве. Да. Но когда-то это был бизнесмен, потом это был депутат, а сейчас это вице-премьер уже. То есть головокружительная карьера идет. И она вся устлана преступлениями: хищениями, кражами, убийствами, связями с подпольем. У каждого из них все это есть.

А то, что их за что-то взяли сейчас, - это, конечно, определенная политическая воля и эффект того, что некому заступиться. Раньше у них существовал Абдулатипов, они выстроили определенную систему отношений, как выстраивали со всеми его предшественниками. И он мог сказать: "Да, это мой человек. Не трогайте его! Давайте разбираться, что у вас есть". А сейчас такого человека нет. А брать этих людей можно за что угодно – на них тонны компромата, подходи и выбирай любую папку.

Владимир Кара-Мурза-старший: Давайте послушаем официальную точку зрения Следственного комитета России о задержании высоких дагестанских чиновников.

- Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации расследуется уголовное дело, возбужденное по факту хищения денежных средств, выделенных из бюджета Республики Дагестан для реализации социальных программ на территории региона.

В рамках расследования уголовного дела следователями была установлена причастность к совершению хищения путем мошенничества временно исполняющего обязанности председателя правительства Республики Дагестан Абдусамада Гамидова, временно исполняющих обязанности заместителей председателя правительства Республики Дагестан Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также бывшего министра образования республики Шахабаса Шахова и иных лиц.

Сегодня при проведении следственных мероприятий во взаимодействии с ФСБ Российской Федерации подозреваемые лица задержаны, по месту их жительства проведены обыски.

В ходе обысков у Гамидова изъят золотой пистолет ТТ, пистолеты "Беретта", ПМ и два автомата Калашникова, а также боеприпасы.

В ближайшее время следствием планируется предъявить обвинение всем указанным лицам и ходатайствовать перед судом об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.

Владимир Кара-Мурза-старший: Давайте напомним, чем закончился суд над предыдущим поколением арестованных, куда входил и экс-мэр Махачкалы Саид Амиров.

Закир Магомедов: Саида Амирова обвинили в покушении на опального дагестанского чиновника Сагида Муртазалиева. Его посадили еще за заказ убийства сотрудника правоохранительных органов, следователя. Саиду Амирову народной молвой в Дагестане много преступлений приписывалось, и он даже сам шутил: "Хорошо, что Майкл Джексон умер не в Дагестане, а то сказали бы, что Саид Амиров причастен и к этому".

Но в итоге Саида Амирова судили по делам, которые, в глазах дагестанцев, выглядят несуразными. Например, дело о покушении на Сагида Муртазалиева, оно было шито белыми нитками, там была очень слабая доказательная база. Но все равно Амирова посадили.

А сейчас чиновникам, задержанным сегодня, народная молва тоже много преступлений приписывает. Шамиля Исаева подозревали в организации покушения на Абдумалика Ахмедилова. За Гамидовым вроде бы числятся, как говорится в народе, более серьезные преступления, чем те, в которых они подозреваются.

Я думаю, речь не будет идти о том, чтобы их осудить или обвинить в каких-либо серьезных преступлениях. Тут будет так же, как и с Амировым: либо выдумают, либо найдут какое-то дело, к которому они могут иметь отношение, - и посадят. Задача-то – посадить. Ну, можно сказать, они в чем-то виноваты, в чем-то не виноваты. Но я боюсь, что именно за то, в чем они виноваты, они отвечать не будут, конечно.