Участницу Pussy Riot оштрафовали за акцию в поддержку Сенцова

Участницу группы Pussy Riot Ольгу Борисову оштрафовали на 20 тысяч рублей за несанкционированную акцию в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, проведенную в Якутске в августе минувшего года. Об этом она сообщила у себя в Твиттере.

Борисова и другая участница группы Мария Алехина в балаклавах развернули на мосту через озеро Сайсары белый транспарант с надписью "Free Sentsov" и зажгли цветные дымовые шашки. В 20 минутах от этого места расположена колония №1, где отбывает наказание Сенцов.

На следующий день якутские полицейские задержали активисток по подозрению в организации несанкционированного митинга. Суд вернул материалы дела "для устранения недостатков", а самих обвиняемых отпустили, после чего они вернулись в Москву.

Сенцова этапировали в Якутию в феврале 2016 года. В сентябре 2017 года он находился в СИЗО Иркутска, потом был отправлен в Челябинск.

В 2015 году украинского режиссера Олега Сенцова виновным по делу о подготовке терактов в аннексированном Россией Крыму. Его приговорили к 20 годам колонии строгого режима. Александр Кольченко, признанный его сообщником, получил 10 лет. Сами осужденные вину отрицают. Ведущие правозащитные организации объявили Сенцова и Кольченко политическими заключенными.