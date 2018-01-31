Режиссера Олега Сенцова наградили орденом "За мужество" имени Сахарова

Украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в России на 20 лет колонии, наградили орденом "За мужество" имени Андрея Сахарова. Об этом сообщает интернет-издание "Крым.Реалии".

Награду вручили в Киеве сестре Сенцова Наталье Каплан.

Украинский режиссер находится в исправительной колонии №8 "Белый медведь" в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа.

Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны российскими спецслужбами в Крыму в мае 2014 года. Их обвиняют в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Обвиняемые свою вину не признали.

Сенцов и Кольченко признаны правозащитным движением "Мемориал" политическими заключенными.