Умер Павел Поповских, обвинявшийся в убийстве журналиста Холодова

В Москве 5 февраля умер глава Межрегиональной общественной организации ветеранов воздушно-десантных войск и войск специального назначения полковник ВДВ в отставке Павел Поповских. Об этом стало известно от его друзей и близких в соцсетях, где они выражают свои соболезнования. Одновременно украинские СМИ сообщают, что Поповских был убит в Донецке на улице Карпинского.

Как сообщил "Коммерсанту" представитель Союза десантников России, причиной смерти стало онкологическое заболевание. Дата и место похорон еще не определены.

Поповских стал известен в 1998–2006 годах как обвиняемый по делу об убийстве журналиста "Московского комсомольца" Дмитрия Холодова. С октября 1994 года, когда в редакции газеты произошел взрыв, в результате которого и погиб журналист, полковник Поповских неоднократно допрашивался следователями Генпрокуратуры в качестве свидетеля.

В феврале 1998 года он был задержан, и спустя несколько дней ему было предъявлено обвинение в организации и осуществлении убийства. Впоследствии Поповских был оправдан, а после обратился в суд с иском к Генпрокуратуре в связи с необоснованным уголовным преследованием.