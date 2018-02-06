Оппозиция призвала бойкотировать выборы президента Азербайджана

Оппозиция в Азербайджане заявила, что будет бойкотировать президентские выборы. Национальный совет демократических сил сообщил, что готовит акции протеста.

Накануне действующий глава государства Ильхам Алиев назначил внеочередные президентские выборы на 11 апреля. Изначально голосование должно было пройти в октябре.

Власти утверждают, что перенос выборов связан с государственными торжествами и международными мероприятиями, которые пройдут в конце года. Представители оппозиции считают, что это попытка помешать кандидатам провести полноценную кампанию.

В 2016 году в Азербайджане прошел референдум об изменении конституции. Президентский срок продлили с пяти до семи лет. Алиев является главой государства уже почти 15 лет. На выборах он снова будет кандидатом от правящей партии. Кроме того, согласно поправкам к конституции, вторым человеком в Азербайджане становится вице-президент, а не премьер-министр, которого выбирает парламент. В 2017 году Алиев назначил первым вице-президентом свою жену.