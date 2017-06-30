"На справедливый суд я не надеюсь"

Дело об исчезновении из Тбилиси известного азербайджанского журналиста, автора ряда журналистских расследований, Афгана Мухтарлы, не теряет актуальности и остается в "политической повестке" дня, в том числе, Грузии.

Грузинская оппозиция и общественность настаивают на тщательном расследовании инцидента, произошедшего вечером 29 мая в самом центре Тбилиси. Афган Мухтарлы утверждает, что его похитили неизвестные в форме грузинской полиции и через 12 часов он оказался в следственном изоляторе Баку. 31 мая против него возбуждено уголовное дело по нескольким уголовным статьям, журналиста арестовали на три месяца. В четверг Бакинский апелляционный суд отказал защите Мухтарлы о переводе его под домашний арест.

Европарламент принял резолюцию, потребовав от властей Грузии расследовать произошедшее и привлечь виновных к ответственности

Афгана Мухтарлы обвиняют в контрабанде и незаконном переходе границы. Ему грозит длительное тюремное заключение. Но международная реакция на исчезновение журналиста в стране, оформившей с ЕС "соглашение об ассоциации" и добившейся безвизового режима с Европейским Союзом, оказалось принципиальной: Европарламент принял резолюцию, потребовав от властей Грузии расследовать произошедшее и привлечь виновных к ответственности.

Грузинские власти по-прежнему категорически отрицают какую-либо причастность к похищению Мухтарлы. Генеральный прокурор Ираклий Шотадзе сообщил, что официально обратился к азербайджанским коллегам с просьбой допустить к Афгану Мухтарлы грузинских следователей. Ответа из Баку пока нет.

Камран Алиев, заместитель генерального прокурора Азербайджана, , побывавший на днях в Грузии, заявил, что "дело Мухтарлы" будет расследовано в соответствии с законодательством Азербайджанской республики. "Вы не волнуйтесь, он чувствует себя хорошо", – заметил господин Алиев, тут же отвергнув версию о "похищении в центре Тбилиси".

Но Лейла Мустафаева, супруга пропавшего журналиста, заявила в эксклюзивном интервью Радио Свобода, что Афган страдает от сердечных болей и ему отказали в лечении диабета.

– Он смог мне позвонить лишь через месяц после похищения, – говорит Лейла Мустафаева. – Постарался меня успокоить, попросил позаботиться о дочке... В общем, обсудили семейные дела. Ни о чём другом мы говорить, конечно, не могли, потому что разговор прослушивался.

– А почему ему на днях стало плохо – с ним грубо обращались?

Ему в течение недели не давали лекарство от диабета. После 22 июня уровень сахара в крови повысился

– Дело в том, что ему в течение недели не давали лекарство от диабета. После 22 июня уровень сахара в крови повысился. Мы за него очень беспокоились. Кроме того, у него есть боли в сердце. Потому что когда Афгана похитили в Тбилиси, похитители ударили его прямо в грудь, чтобы он не смог кричать. Сейчас Афган сидит в маленькой комнате площадью восемь квадратных метров. Там невозможно развернутся, а ведь врачи ему предписывали побольше двигаться и проходить не меньше трех километров в день. Движение ему необходимо как диабетику. Он оптимист и всегда был таким. Во время нашего разговора его голос был бодрым, но не таким как раньше. Я ведь это почувствовала. Постарался меня успокоить, пошутив, что посадят "всего на восемь лет".

По словам Лейлы Мустафаевой, с её супругом смогли встретится лишь адвокаты и представители Международного Красного креста и красного полумесяца. Адвокаты Афгана Мухтарлы готовят иск в европейский суд по правам человека против правительств двух государств – Азербайджана и Грузии, поскольку хотя азербайджанский журналист содержится в бакинском СИЗО и обвинения против него выдвинули именно азербайджанские власти, сам он утверждает, что похищение произошло на территории Грузии. Причём с активным участием представителей грузинских силовых структур.

– Иногда случалось, что он приходил очень поздно, – рассказывает Мустафаева. – Но хотя бы звонил предупредить. В тот день я легла, потому что была уставшей. Легла вместе с дочкой. Не беспокоилась, думала, может батарейка на мобильном села. Но утром поняла: с ним что то случилось.

– И кому вы звонили в первую очередь?

Они дважды меняли машину и, наконец, передали его азербайджанским спецслужбам в Лагодехском районе Грузии

– Его другу, с которым он встречался в тот день. Они расстались вечером, и Афган поехал домой. После этого мы пошли в полицию и подали заявление о пропаже человека. Но полиция действовала очень медленно, они явно ожидали реакции из Азербайджана. Затем мне журналисты сообщили, что Афган звонил своему адвокату и что он в бакинском СИЗО. Я была в шоке. Потом он мне передал через адвоката, где именно его похитили (в 100 метрах от места где сейчас находимся, то есть около дома где мы жили вместе с дочкой), как похитили и что похитители были одеты в форму грузинской полиции, говорили по грузински и постоянно "докладывали" наверх. Они дважды меняли машину и, наконец, передали азербайджанским спецслужбам в Лагодехском районе Грузии.

Лейла Мустафаева приехала в Грузию в 2015 году, поступив в один из Тбилисских ВУЗов. Вскоре к ней присоединился и её супруг. По словам жены, в Азербайджане Афгану угрожали, требовали прекратить журналистские расследования коррупционной деятельности властей, а однажды предложили в качестве взятки квартиру. Журналист отказался и продолжал публиковать расследования на ресурсе "Мейдан–ТВ". И в итоге был вынужден уехать из Азербайджана после многочисленных угроз и ареста коллег.

– Он был вынужден уехать после ареста корреспондента Радио Свобода Хадиджы Исмаиловой. Ему неофициально сообщили, что ему тоже грозит арест. И Афган переехал в Грузию, поскольку думал, что здесь более или менее безопасно, – рассказывает Лейла.

– Какие именно дела в Грузии он расследовал?

– Афган расследовал деятельность PashaBank, который принадлежит дочери Ильхама Алиева. И Cargo company. Причём результаты расследования уже были опубликованы.

– Вы подвергались какому-то давлению в Грузии? Вам говорили, что не стоит здесь оставаться?

– Мы чувствовали слежку. В январе нам неофициально сообщили, что против Афгана в Грузии якобы возбуждено уголовное дело.

– Вы не думали о том, чтобы покинуть Грузию?

– Нет, нам казалось, что пока можем оставаться здесь.

И в мыслях не было, что в центре грузинской столицы могут похитить журналиста и тайно переправить через границу

По словам Лейлы Мустафаевой, они месте с супругом рассматривали различные варианты развития событий. И наихудшим среди них был возможный арест Афгана Мухтарлы, а затем официальные переговоры между Тбилиси и Баку об его экстрадиции в Азербайджан, но у них и в мыслях не было, что в центре грузинской столицы могут похитить журналиста и тайно переправить через границу.

Грузинские власти прямо не говорят, но всячески намекают, что, возможно, Афгана Мухтарлы не похищали в центре Тбилиси, а как-то выманили на грузино-азербайджанскую границу и его арест состоялся именно в так называемой "зелёной пограничной зоне".

– Это просто бред, – убеждена Лейла. – Это неправда. Афган был избит. Он что – сам себя избил?

Супруга журналиста не обращалась к грузинским властям с просьбой о предоставлении политического убежища, хотя у неё была такая возможность и в Грузии, и в некоторых европейских государствах. Но она (как и Афган Мухтарлы), по её словам, "не желали, терять гражданство Азербайджана". По той же причине она отказалась от предложения премьер-министра Георгия Квирикашвили о предоставлении ей грузинского гражданства. Впрочем, к этому предложению грузинских властей Лейла относится скептически:

Моя деятельность противоречит интересам Грузии

– Это было некое шоу. Потому что в прошлом году мне сказали, что я занимаюсь "опасным делом", и моя деятельность противоречит интересам Грузии. По этой причине мне отказали и в виде на жительство.

– Как вы думаете, чем Баку смог повлиять на грузинские власти, если действительно силовые структуры Грузии участвовали в похищении вашего супруга? В конце концов грузинские власти ведь не могли не знать, что это вызовет огромный резонанс и в самой Грузии, и на западе?

– В том то и дело, что из Баку нас уверяли: Афган Мухтарлы не такая уж и важная фигура, поэтому журналисты пошумят день-два и всё успокоится.

– У вас осталась надежда на благоприятный исход, на освобождение Афгана? Что бы вы хотели сказать тем, кто все эти дни вас активно поддерживает и в Грузии, и в Европейском Союзе?

Думаю, если даже Европейский суд потребует освобождения Афгана, то азербайджанские власти его не освободят

– Огромное спасибо за поддержку. Это очень помогло Афгану. Иначе бы его пытали. Хуже того, его бы не было в живых! А на справедливый суд я не надеюсь. Более того, думаю, если даже Европейский суд потребует освобождения Афгана, то азербайджанские власти его не освободят.

На этой неделе Президент Грузии Георгий Маргвелашвили встретился с супругой Афгана Мухтарлы и выразил ей полную поддержку. Но правительственные чиновники в Грузии и Азербайджане по-прежнему настаивают, что никакого похищения вообще не было, а Афган Мухтарлы сам поехал на границу, чтобы передать крупную сумму некоему азербайджанскому оппозиционеру и его арестовали на азербайджанской территории.

Прояснить ситуацию могли бы камеры внешнего наблюдения, которых около дома, где жил журналист очень много, недалеко находится МИД и СГБ, а также здания парламента и кабинета министров. Но следователи пока отказываются обнародовать эти данные, ссылаясь на интересы следствия.

Практически никто в Тбилиси не сомневается, что истинной подоплёкой происходящего является нежелание грузинских властей испортить отношения с соседним дружественным государством, от которого Грузия во многом зависит. В первую очередь в энергетической сфере.