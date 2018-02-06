Прекращено принудительное лечение осужденного по "Болотному делу"

Нагатинский суд Москвы во вторник постановил прекратить принудительное амбулаторное лечение Михаила Косенко, осужденного по так называемому "Болотному делу". Об этом в Твиттере написала его сестра Ксения.

Косенко, страдающий психическим заболеванием, был арестован в 2012 году по обвинению в участии в массовых беспорядках и применении насилия к полицейским на Болотной площади. В 2013 году его поместили в психиатрическую лечебницу, а на следующий год перевели на принудительное амбулаторное лечение.

Михаила Косенко тогда отпустили домой, но обязали его регулярно отмечаться у врача. В случае каких-либо нарушений осужденный мог снова оказаться в больнице.