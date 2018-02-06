США: "мирным странам" угрожает расширение арсенала России и КНДР

Представитель США на конференции по разоружению в Женеве заявил, что Россия, Северная Корея и Китай расширяют свой ядерный арсенал. По словам Роберта Вуда, тем самым они "угрожают другим мирным государствам". Он добавил, что КНДР может получить возможность нанести ядерный удар по США уже в ближайшие месяцы. Об этом сообщает агентство Reuters.

В начале февраля Пентагон опубликовал новую ядерную стратегию Соединенных Штатов. В ней отмечено, что США не хотят считать Россию и Китай своими противниками, однако Кремль нарушает ряд договоров по контролю над вооружениями. Одной из целей новой доктрины обозначена модернизация ядерного потенциала США. При этом Вашингтон и Москва заявили о приверженности договору о контроле над вооружениями 2010 года (СНВ-3).

5 февраля стало известно о развертывании под Калининградом российских комплексов "Искандер". Обеспокоенность размещением ракет в этом регионе ранее неоднократно выражали страны Балтии и НАТО. В Кремле заявили, что размещение вооружений на территории страны является "суверенным правом" России.