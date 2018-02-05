США и Россия подтвердили приверженность Договору СНВ-3

Соединенные Штаты и Россия заявили, что выполнили договор о контроле над вооружениями 2010 года (СНВ-3), ограничивающий ядерные арсеналы двух стран. 5 февраля было крайним сроком для двух стран, чтобы подтвердить приверженность и сохранение Договора СНВ-3, который ограничивает каждую из сторон до 1550 развернутых стратегических ядерных боеголовок и 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет и стратегических бомбардировщиков.

Государственный департамент заявил 5 февраля, что Вашингтон выполнил свои обязательства по СНВ-3 в августе прошлого года. Приверженность этому договору остается "критически важной в то время, когда доверие ухудшилось, а угроза просчета и непонимания возросла", - сказала пресс-секретарь Госдепартамента Хизер Нойерт.

Россия "неоднократно заявляла о своей приверженности" договору, в том числе, соблюдая ограничения, и мы ожидаем, что наш предстоящий обмен данными в рамках договора подтвердит это обязательство", - сказала она.

МИД России заявил, что теперь страна обладает 1444 стратегическими ядерными боеголовками и развернула 527 межконтинентальных баллистических ракет и стратегических бомбардировщиков. В минувшие выходные МИД РФ подверг критике недавно объявленный обзор ядерной политики США, политический документ, опубликованный 2 февраля, в котором излагаются взгляды администрации президента Дональда Трампа на использование ядерного оружия.

Из него следует, что Соединенные Штаты будут модернизировать некоторые из своих существующих баллистических ракет большой дальности на подводных лодках. Несколько влиятельных республиканских законодателей в Конгрессе, которые критиковали предшественника Трампа Барака Обаму за его ответ на предполагаемые нарушения со стороны России, заявили, что не будут голосовать за продление СНВ-3, когда договор истечет в 2021 году.

Договор был подписан президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года в Праге и вступил в силу 5 февраля 2011 года. Договор рассчитан на 10 лет с возможным продлением по взаимной договорённости сторон на 5 лет.