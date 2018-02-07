Безадресная свобода. Яков Кротов – о способе организоваться

Один из российских учителей, изможденный кафкианским бумагооборотом, недавно воскликнул (в интернете, но не анонимно) "Ненавижу!" и сделал разумное предложение: а вот взяли бы все учителя всей страны и разом отказались бы составлять все эти безумные, бессмысленные бумаги! Разом и все!

"Если б все моря на свете… То-то громкий был бы всплеск!" Что плохого в идее всем разом… Ничего плохого! Отличное "что"! Только на каждое "что" должно быть свое "как". И свобода – именно "как", а не "что".

Как всем учителям в один и тот же момент отказаться выполнять бессмысленную работу? Технически? По деталям? Алгоритм? Кто назначит время? Кто оповестит "всех"? Кто и как определит, какую именно работу отказаться делать?

Российский оппозиционный Facebook весь – одно большое письмо на деревню дедушке. Дедушка Свобода Макарыч, забери меня отсюда! Нас всех забери отсюда! Туда, где около печи ходит Вьюн и вертит хвостом…

Знаете, что будет человеку, который станет составлять базу всех российских учителей, делать веерную рассылку писем о забастовке или, еще хуже, каждому лично писать? Вариантов немного: уволят; уволят и побьют в подъезде; уволят, побьют и посадят за экстремизм и нарушение законодательства. И долго еще потом в Страсбурге будут вытаскивать несчастную репку из карцера.

Так что ж теперь, писем не писать? Писать, конечно. Узнавать адреса, знакомиться, обсуждать, что можно и нужно сделать без того, чтобы уволили. В пикеты не выходить пока, пикет – это уже крайняя форма. Ничего не отказываться делать – пока. Все исполнять. Просто знакомиться! Чтобы слова о свободе бросать не "в щель", как гениально обронил мимоходом Чехов, а точечно, адресно, в душу другому. Можно назвать это словом "профсоюз", между прочим. Но, наверное, не нужно, потому что, если какой учитель вдруг посмеет создавать независимый профсоюз, а не приводной ремень, то его сразу уволят, подъезд, Страсбург.

Свобода начинается тогда, когда ты пишешь другому – в собственные руки и от собственного лица – о свободе

Страсть создавать организации – опасная страсть и непродуктивная. Организация – это как конверт без письма. Форма. Не организация, а самоорганизация. Без вывесок, без грантов, без статусов. Просто знакомство и единение. Не по всем вопросам, а вот по какому-то одному. Хотя, конечно, недурно бы расширить кругозор чуть дальше ненужной отчетности. Образованные же люди, должны понимать, что, подобно желудям, которые всегда от дуба, ненужная отчетность не от балды, а результат какого-то важного, пусть и невидимого процесса. Другое дело, что образованность российских учителей специфическая… Что ж, самообразование пока не очень запрещено! Самоорганизация и самообразование – близнецы-братья!

Свобода не дедушка, живет не в деревне, не приедет и не заберет, потому что свобода не в том, чтобы забраться в деревню, а в том, чтобы выбраться из-под сапожника Аляхина в свою жизнь. Создать эту жизнь с нуля, скажем прямо. Но для этого надо понять, что дело не в лишней отчетности, что тебя сапожники от власти – холодные сапожники, скажем прямо, с горячими кошельками и чистыми оловянными глазами – в харю тыкают селедкиной мордой. Когда портрет Сталина в школе велят повесить, к примеру, – и вешаем, граждане судьи, вешаем!

Есть адреса последние - адреса, откуда увозили расстреливать и ссылать. Адреса пустоты и безнадежности. А есть адреса первые, адреса свободы, живых людей, только трусоватых и прячущихся в пустых надеждах на то, что «все одновременно», как-то вот так, не сговариваясь… Соседей по лестничной клетке, по улице, по городу. Коллег, друзей, врагов. Большинство из них всю жизнь работало на войну и рабство, но скрывает это от самих себя. Плохо образованные, мало приятные люди. Но именно их адрес и есть адрес свободы. Писать и писать на эти адреса, и, даже если письмо вернут за трусоватостью адресата, еще писать, потому что свобода начинается не тогда, когда ты получаешь согласие другого строить свободу, а когда ты пишешь другому - в собственные руки и от собственного лица - о свободе.

Яков Кротов – историк и священник, автор и ведущий программы Радио Свобода "С христианской точки зрения"

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