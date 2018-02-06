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Общество

Суд отказался вернуть Юлии Савиновских приемных детей

Суд отказался вернуть Юлии Савиновских приемных детей
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Суд в Екатеринбурге 5 февраля отказался признать незаконным лишение Юлии Савиновских опеки над двумя приемными сыновьями. Суд также удовлетворил требование органов опеки расторгнуть договор с Савиновских. Это дело рассматривалось повторно: ранее Свердловский областной суд признал незаконным решение об изъятии детей и направил дело на новое рассмотрение. У жительницы Екатеринбурга Юлии Савиновских забрали детей в конце августа. Это произошло после того, как она из-за проблем со здоровьем сделала операцию по удалению груди. Перед операцией Савиновских в качестве психологической подготовки вела блог от имени выдуманного трансгендера, который готовится сменить пол. Изъятие детей у жительницы Екатеринбурга в областном министерстве социальной политики объяснили некими "противоречиями" между интересами детей и опекуна. В чем именно они состоят, ни суд первой инстанции, ни опека, ни министерство не уточняли.

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