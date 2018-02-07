В Туве будут судить сирот, ночевавших в агентстве по делам семьи

Бездомные сироты Тувы, заселившиеся в понедельник в административное здание агентства по делам семьи и детей, были задержаны. Полицию вызвали сотрудники госучреждения после самостоятельных попыток выдворить из помещения участников акции, которым негде ночевать.

Как рассказали корреспонденту "Сибирь.Реалии" активисты движения "Сироты Тувы. Право на жилье", в среду должен состояться суд над участниками вчерашней акции. Им вменяется неповиновение сотрудникам полиции. По словам одной из активисток, задержаны были более 20 человек, среди которых были беременная женщина и девушка, страдающая эпилепсией.

Чиновники, вышедшие на разговор с протестующими, предложили активистам "снимать жилье за свой же счет". Во вторник вечером полиция начала силой выводить людей и увозить в отделение, пишет портал tayga.info. Позже возле полиции задержали главу тувинского штаба кандидата в президенты РФ Ксении Собчак Оюмау Донгак, помогающую активистам-сиротам. Донгак сообщила, что всех задержанных допрашивали, намереваясь задержать их на 48 часов.

Акцию протеста организовало недавно созданное движение "Сироты Тувы. Право на жилье", в которое за несколько дней вступило свыше 700 человек. В Кызыле сироты несколько лет не могут получить положенное им по закону жилье, некоторым из них уже 40-50 лет, многие на "ночевку" в Агентство пришли с маленькими детьми.