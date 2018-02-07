Посол России сообщил о высылке из страны северокорейских рабочих

Россия начала процедуру высылки из страны северокорейских рабочих, выполняя тем самым требования резолюции Совета Безопасности ООН. Об этом заявил журналистам российский посол в КНДР Алексей Мацегора.

По его словам, высылка трудовых мигрантов негативно скажется на экономике Дальнего Востока, где на строительстве задействованы более десяти тысяч граждан Северной Кореи. Мацегора добавил, что заменить их выходцами из Китая не получится, поскольку те привыкли к более высоким зарплатам.

В какие сроки планируется выслать граждан КНДР, работающих в России, и сколько их сейчас находится на территории страны, Мацегора не уточнил. Он добавил, что ежегодно выдается до 15 тысяч временных рабочих виз.

В конце января Госдепартамент США обвинил Россию в невыполнении требований резолюции Совета Безопасности ООН по КНДР. Представитель ведомства Хизер Нойерт ссылалась на сообщения о том, что Северная Корея торговала углем в обход санкций ООН, используя Россию как транзитную страну.

В конце декабря 2017 года Совет Безопасности ООН ужесточил санкции против Северной Кореи в ответ на очередные ракетные испытания Пхеньяна. Согласно новым ограничениям, объемы экспорта нефтепродуктов в КНДР уменьшатся на 85%, а северокорейские рабочие должны вернуться из-за границы на родину в течение двух лет.