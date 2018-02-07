Илон Маск: запущенная к Марсу "Тесла" летит в сторону пояса астероидов

Автомобиль "Тесла", запущенный к Марсу с помощью ракеты-носителя Falcon Heavy, не выйдет на заданную орбиту. Как сообщил глава SpaceX Илон Маск, машина летит в сторону пояса астероидов.

Предположительно, это произошло из-за того, что двигатели космического аппарата, который должен был вывести "Теслу" на близкую к марсианской орбиту вокруг Солнца, работали слишком долго.

Запуск Falcon Heavy – первой тяжелой ракеты-носителя SpaceX – состоялся 6 февраля с мыса Канаверал.

Ожидалось, что все три ускорителя после запуска ракеты вернутся на Землю для дальнейшего использования. Однако успешную посадку совершили только два разгонных аппарата, третий упал рядом с плавучей платформой в Атлантическом океане из-за нехватки топлива.

Полет Falcon Heavy был демонстрационным. Главная цель космической программы Илона Маска – пилотируемые полеты на Марс.