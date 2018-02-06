С мыса Канаверал запущена тяжёлая ракета-носитель Falcon Heavy

С мыса Канаверал (Флорида) стартовала в первый демонстрационный полёт тяжёлая ракета-носитель Falcon Heavy, созданная американской частной компанией Space X под руководством Илона Маска. Три ускорителя успешно вернулись на Землю для дальнейшего использования при будущих запусках.

"Полезной нагрузкой", выведенной на орбиту, стал автомобиль "Тесла", на водительском месте которого находится манекен в скафандре. Ранее эту машину водил сам Маск, она находится в рабочем состоянии. Здесь можно в режиме он-лайн наблюдать за тем, как она удаляется от Земли:

Демонстрационный запуск ракеты и вывод в межпланетное пространство автомобиля "Тесла", как официально объявлено, не предполагает посадки на Марс (автомобиль будет выведен на гелиоцентрическую орбиту и пролетит мимо Марса), хотя главная цель космической программы Илона Маска – пилотируемые полёты на Марс.

Запуск Falcon Heavy был отложен на несколько часов в связи с повышенной скоростью ветров в верхних слоях атмосферы. По словам Илона Маска, скорость воздушных масс превышала допустимую на 20 процентов.

Незадолго до запуска Falcon Heavy, Илон Маск, выступая перед специалистами, отметил, что риск неудачного запуска весьма реален.

​Ракета оборудована тремя ускорителями и 27 двигателями. Она стала самой мощной ракетой мире среди всех носитиелей, используемых ныне. Falcon Heavy уступает только ракетам-носителям NASA Saturn 5, которые отправляли в полёты к Луне американских астронавтов в конце 1960 – начале 1970-х годов прошлого века.