Город-бузотер. Андрей Поздняков – о новосибирских концессиях

Главная задача информационно-аналитического сайта "Сибирь.Реалии", регионального проекта Радио Свобода – честный, сбалансированный, непредвзятый, точный рассказ о ежедневной жизни важнейших территорий Российской Федерации, восполнение дефицита информации о Сибири, анализ социально-экономических процессов, протекающих в этом богатом, вроде бы давно освоенном, но во многом все еще неизвестном в европейской части страны крае. Самые интересные репортажи и комментарии "Сибирь.Реалий" читайте на страницах сайта Радио Свобода. ​

В Новосибирске снова протесты. На сей раз протестуют против, казалось бы, настоящего блага – строительства очередного, четвертого по счету моста через Обь. А заодно и против возведения в "самом дачном" пригороде не то мусороперерабатывающего, не то мусоросортировочного завода. И тот, и другой проект объединены магическим и знакомым большинству россиян разве что по романам Ильфа и Петрова словом "концессия". Итак, почему же Новосибирск протестует против "концессий"?

Вопрос нужно разделить минимум на три части. Во-первых, разобраться в сути предлагаемых (а скорее, "навязываемых") концессий. Во-вторых, обсудить условия, в которых принимаются решения о вступлении региона в концессионные отношения. Ну и, наконец, в-третьих, понять, что это за город такой, Новосибирск-бузотер.

Концессии имеют общие корни, ведущие куда-то к ближайшему окружению нашего "всенародно избранного". Мусорная концессия рассчитана на 40 лет, вложения инвестора составят 6,5 миллиарда рублей. Доходы концессионера сложатся из валовой выручки (это гарантированный доход) и дохода от реализации вторсырья. В нынешних ценах за 40 лет доходная цифра составит почти 81 миллиард рублей, а валовая выручка – 121,6 миллиарда рублей. При этом свои расходы, включая операционные, возврат кредитов и процентов по ним, концессионер в собственной презентации указал на уровне все тех же плюс-минус 81 миллиарда. Таким образом, прибыль концессионера составит 121,3 миллиарда. Всё, что концессионер не сможет заработать (на то он и гарантированный, тот доход!), обязан будет компенсировать областной бюджет.

С "четвертым мостом" все еще проще. С его помощью федеральные власти хотят доказать полезность пресловутого "Платона", за счет которого собираются профинансировать львиную долю сметной стоимости. Остаток необходимых средств (примерно седьмую часть общей суммы) должен внести концессионер. При этом гарантированный доход, который он должен будет получить за 25 лет, – в полтора раза превысит общий объем инвестиций. Доход будет образовываться за счет закладываемой "платности" моста – проезд оценивается в 100 рублей с легкового автомобиля в одну сторону, что в месячном выражении составит 6000 рублей с каждого автомобиля, желающего ежедневно ездить по этому мосту с правого на левый берег и назад. И вновь – все выпадающие доходы (читай: "деньги, которые не смогут заплатить автомобилисты") будут в обязательном порядке компенсированы из областного бюджета (то есть изъяты из карманов всех жителей области без деления на автомобилистов и пешеходов).

При этом одновременно с запуском в эксплуатацию четвертого моста предполагается поставить на реконструкцию "давно уставший" первый городской автомобильный мост, Октябрьский. То есть альтернатив автомобилистам почти не оставляют (да, есть еще Димитровский и Бугринский мосты, но Центральный – так проектировщики называют четвертый мост, строится в помощь именно Октябрьскому мосту). Вопрос только в том, будет ли Центральный мост платным в период ремонта моста Октябрьского.

Теперь кратко об условиях. За мостовую концессию городской совет проголосовал под контролем одного из лидеров "Единой России" в Законодательном собрании, который перед началом голосования выступил с речью в духе бессмертного "парламент – не место для дискуссий". По фамилии "смотрящего" проголосовавших "за" городских депутатов прозвали "28 панферовцами".

Мусорную концессию, которая взяла свое начало еще при предыдущем губернаторе Владимире Городецком, новый губернатор-варяг Андрей Травников пообещал разорвать, но на деле все обернулось переформатированием рабочей группы, из которой были исключены самые деятельные депутаты, выступавшие против всей этой аферы. В новом проекте обсуждается снижение сроков концессии и демонстрируются прочие "аттракционы невиданной щедрости": поражает сама легкость, с которой оперируют цифрами в десятки миллиардов рублей, сопоставимыми с бюджетом Новосибирска.

С мостовой концессией тоже происходят арифметические чудеса. Разница между первоначальной и окончательной цифрами обязательств области перед концессионерами (а это, на минуточку, 44 миллиарда рублей!) была названа "арифметической ошибкой". Само соглашение было подписано втихую в Москве областным министром транспорта (не губернатором!), а его подробности засекретили под предлогом того, что речь идет о "коммерческой информации".

Сам проект моста, к слову, тоже небесспорен. По мнению экспертов, он не решает многих вопросов связи двух берегов Оби – в частности, не избавляет жителей северной части города от необходимости ехать в вечно забитый транспортом центр для того, чтобы пересечь реку. Уже активизировались жители частного сектора Левобережья, чьи дома попадают под снос. Бьют тревогу краеведы и историки – мост пройдет фактически над нынешней городской достопримечательностью, пролетом первого железнодорожного моста и по территории археологического памятника на левом берегу (правда, пока не признанного таковым официально), местом расположения бывшего села Кривощеково, которое многие склонны считать предтечей нынешнего Новосибирска. По проекту и на правом, и на левом берегу мост "приходит" в жутко напряженные транспортные узлы, которые, по мысли трезво оценивающих ситуацию горожан, не только не будут "развязаны", но и наоборот – затянутся удавкой на шее города еще прочнее.

Новосибирцы твердо убеждены, что гражданская активность и протесты могут привести к результату

И вот тут мы приходим к третьему "подвопросу": что же это за город такой, Новосибирск? Говоря тремя короткими фразами, это город умный, независимый и чертовски обиженный. В городе полно вузов, в том числе входящих в первую десятку-двадцатку учебных заведений России. В отличие от многих других городов (того же Томска), "новосибирские умники" в большинстве своем остаются в городе, где они имеют возможность работать не только на десятке-другом крупных бюджетных предприятий (работников которых при необходимости можно выстроить "во фрунт"), но и заниматься бизнесом, творческими профессиями, быть пресловутыми "самозанятыми".

Новосибирск никогда не попадал в крупные федеральные проекты – здесь не проводили путинских олимпиад или универсиад, в городе никогда не проходили "саммиты" и его не задабривали скоростными трассами или веткой метрополитена к выдуманному юбилею. Единственный громкий федеральный проект последних лет (на условиях софинансирования, разумеется), Бугринский мост, работает вполсилы: запущенная и отпиаренная на всю страну с участием "лично Его" первая очередь так и осталась единственной. Этот мост по-прежнему ведет из самой большой городской пробки (на ул. Большевистской) в пробку номер два (на ул. Ватутина). Брошен и покрывается мхом громкий и жизненно важный для города Восточный объезд, часть которого должна была быть открыта еще в 2017 году. А сам будущий мост, красиво выглядящий на рисунках, на правом берегу опирается на неудачную автомобильную развязку-долгострой, прозванную в народе "Горбом Городецкого".

Для новосибирца нет проблем посчитать процент прибыли от миллиардных вложений. Новосибирца можно повергнуть в шок, двигая расчеты по проекту на 40 миллиардов влево или вправо и обязывая его при этом ежегодно платить непонятно за что пару-тройку миллиардов из бюджета. Новосибирец видел, во что превращаются "федеральные проекты" после того, как отгремят фанфары и попилятся все деньги.

Новосибирцы твердо убеждены, что гражданская активность и протесты (а они давно стали фирменной чертой третьего по численности города страны) могут привести к результату: остановке и объявлению вне закона стройки посередине любимого городского парка (как было в случае с Нарымским сквером), замене демократическим путем нелюбимого и.о. мэра на мэра-оппозиционера, отмене решения о грабительском повышении тарифов на тепло на 15% (как это случилось в апреле 2017 года после семи многотысячных акций протеста). И пускай сейчас, в зимние морозы, на митинги выходят лишь самые активные горожане (прозванные в соцсетях "300 новосибирцами"), но они верят, что их голос возымеет действие даже в самой отмороженной реальности.

Андрей Поздняков – новосибирский маркетолог

Высказанные в рубрике "Блоги" точки зрения могут не совпадать с точкой зрения редакции