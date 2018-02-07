Единороссов обязали составлять поминутные отчеты о своих действиях

Сотрудников аппарата партии "Единая Россия" обязали составлять для начальства поминутные отчеты о своей работе. Как сообщает телеканал "Дождь", такое решение принял новый глава центрального исполнительного комитета партии Александр Борисов.

Теперь единороссы должны докладывать практически обо всех своих действиях, в частности, о том, с кем и о чем они разговаривали по телефону или проводили встречи. В отчетах также необходимо указывать причину и продолжительность любого отсутствия на рабочем месте.

Кроме этого, сотрудников аппарата "Единой России" обязывают вступать в ряды партии. Ранее это не было обязательным требованием, поскольку исполком не занимается идеологией, отмечает "Дождь". По данным телеканала, нововведения вызвали недовольство в партии.