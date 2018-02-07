"Было минус 16, не так уж холодно". Два часа в самолете из-за Путина

Владимир Путин в среду приехал с визитом в Красноярск, чтобы "провести совещание с представителями крупного бизнеса" и "ознакомиться с процессом подготовки города к зимней универсиаде 2019 года". Как это часто бывает, обычным людям визит президента доставил массу неудобств, но одна история выбивается из привычного ряда сообщений о показухе или драконовских мерах безопасности: пассажиров "Боинга-737" авиакомпании "Победа", вылетавших в Москву рейсом 418, два часа продержали в самолете с открытыми дверьми при температуре –16 градусов, потому что в это время в аэропорту должен был сесть президентский борт.

О холодильнике, в который на два часа превратился "Боинг", написал в Фейсбуке пассажир рейса 418 Григорий Скарченко. По его словам, перед приземлением Путина в салон "Боинга" зашел человек и закрыл все шторки иллюминаторов с той стороны, откуда можно было увидеть президентский Ил-96 и путинский кортеж. Впрочем, многие пассажиры все-таки не побоялись сделать фотографии, когда загадочный визитер покинул салон самолета "Победы":

Фотографии замерзающих в салоне пассажиров опубликовала еще одна пассажирка рейса 418, жительница Красноярска Мария Быстрова:

​Как следует из информации на онлайн-табло красноярского аэропорта Емельяново, всего утром 7 февраля на час или более здесь был задержан вылет 15 рейсов.

О злоключениях пассажиров рейса 418 Григорий Скарченко рассказал Радио Свобода:

– Я живу в Иркутске, а в Красноярск добрался на поезде, потому что оттуда дешевле вылетать. Все было как обычно: прошли регистрацию, начали посадку на рейс. Нас загрузили в автобус, довезли до самолета, посадили в самолет. Буквально через несколько минут командир объявил, что в связи с прибытием официальных лиц (хотя первый раз, кажется, он даже Путина назвал конкретно, потом говорил только "официальные лица") аэропорт закрыт, причем закрыт даже для сотрудников аэропорта, которых не пускают на перрон. Поэтому, сказал он, мы не можем закрыть двери в самолет, потому что некому убрать трапы. Это были обычные трапы, самолет оборудован двумя выходами, оба они остались открытыми, был сквозняк. На улице было –16, не так уж и холодно, нам повезло. Особенно холодно было людям, которые сидели возле дверей, там было очень холодно. Экипаж даже попросил всех, кто там сидит, пересесть в центр.

На улице было –16, не так уж и холодно, нам повезло

Все сидели в куртках, закутанные, это продолжалось примерно полтора часа. Даже через полтора часа двери нам не закрыли и отопление не включили, потому что были какие-то проблемы с сервисными службами аэропорта. Мы ждали, пока приедет еще один автобус с пассажирами. Наш автобус привезли, а остальным повезло: их в автобус уже не пустили, и они ждали в зале ожидания. Потом мы ждали, пока двигатели запустят, и в итоге все это заняло два часа, два часа были открыты двери у самолета.

Еще был забавный факт: в самом начале пришел сотрудник аэропорта и закрыл все иллюминаторы с левой стороны, мол, чтобы люди не видели. Просто молча зашел и закрыл. Но люди потом, конечно, их открыли – кто снимал, кто что-то еще делал. Я сам лично не видел [как приземлился Путин], но другие люди фотографии сделали. Видимо, для "особых сотрудников" перрон был открыт. Обычно на перроне люди ходят в ярких жилетках, технику обслуживают, а тут, пока мы стояли, было пусто, никого не было. Они появились уже потом, когда нам объявили, что мы сейчас будем ждать, пока приземлится очередь из рейсов, и только потом будут запускать в самолет остальных людей.

Пилот вел себя довольно корректно, никаких претензий к авиакомпании у меня нет, понятно, что они тоже оказались заложниками ситуации. Всем, у кого были пересадки, они пообещали это компенсировать. Даже туалеты работали, и напитки давали. Но все равно было холодно, отопление не включалось, не было технической возможности, как пилот объяснил. В салоне были и дети, но у большинства людей была теплая одежда, мы же в Сибири. Но все равно неприятно, конечно, когда сидишь, очень холодно даже в одежде. Как реагировали люди в самолете? На компанию никто не ругался, кто-то просто молчал, а кто-то ругал власти, скажем так, – вспоминает Григорий Скарченко.

Незадолго до визита Путина в Красноярске ввели режим "черного неба" – он действовал в городе со 2 по 6 февраля. Этот режим объявляют, когда в воздухе скапливаются вредные вещества, а метеоусловия не располагают к их рассеиванию. В этом случае промышленные предприятия должны снизить выбросы в атмосферу и не проводить работы, связанные с распространением пыли и смога.

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Завтра Путин продолжит свою поездку по Сибири визитом в Новосибирск. Как пишет сайт "Сибирь.Реалии", к приезду президента в новосибирском Академгородке уборка снега с газонов проводится в такой спешке, что под нож грейдеров попадают урны, лавочки и даже наружные сооружения подземной вентиляции научно-исследовательских институтов.

К владельцам квартир в домах по Морскому проспекту Новосибирска приходят полицейские. "Заглянула ко мне строгая красавица из полиции, велела 8-го к окнам не подходить, форточек не открывать – говорит, лицо везут, особо охраняемое", – цитируют "Сибирь.Реалии" местного жителя Глеба Протопопова. Многие жители Академгородка, отмечает издание, не могут попасть в свои подвалы – они с утра опечатаны полицией. Кроме того, людям рекомендовано 8 февраля до минимума сократить передвижения даже по дворам.