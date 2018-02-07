"Сотни подозрительных медалей". О допинге в лыжном спорте

Еще один допинговый скандал, который затронет не только российских спортсменов, но и спортсменов многих других стран, может разразиться перед самым открытием или уже во время Олимпийских игр в Южной Корее. Телеканал ARD, первый сообщивший о наличии в России государственной системы применения допинга в спорте, и газета Sunday Times объявили, что получили информацию о том, что сотни лыжников из разных стран избежали наказания за допинг, хотя анализы их крови выглядели крайне подозрительно. В некоторых случаях, говорится в публикации Sunday Times, показатели были такими, что, по идее, спортсмена нужно было срочно везти в больницу, а не позволять ему участвовать в соревновании.

Sunday Times и ARD ссылаются на базу данных, содержащую результаты более 10 тысяч проб, взятых у почти двух тысяч звезд зимних видов спорта. Доступ к данным предоставил анонимный источник, который объяснил свои действия желанием, чтобы спортивные состязания были честными. Согласно выводам двух экспертов, проанализировавших результаты исследований проб, более чем треть всех медалей Олимпийских игр и чемпионатов мира по беговым лыжам с 2001 по 2010 год, в том числе 91 золотая медаль, завоеваны спортсменами, пробы которых являются подозрительными. В ряде случаев можно предположить, что для сокрытия допинга лыжники использовали методику, которую применял велосипедист Лэнс Армстронг, признавший, что использовал допинг в течение многих лет. Они либо вводили себе запрещенный препарат эритропоэтин, стимулирующий выработку красных кровяных клеток, либо им производили переливание их собственной крови. Одним из экспертов, анализировавших базу данных, является американец Джеймс Стрэй-Гундерсен, ранее работавший в Международной федерации лыжного спорта, другой пожелал остаться неназванным, опасаясь мести со стороны спортивных функционеров. В 2001 году Стрэй-Гундерсен заявил, что допинг-пробы приблизительно половины участников чемпионата мира по лыжным гонкам вызывают большие подозрения. Однако, как он считает, в Международной федерации лыжного спорта "его не услышали и не хотели услышать".

Анализ базы данных подтверждает подозрения в массированном употреблении допинга российскими спортсменами. Причем с большим отрывом от других стран. 60 медалей, завоеванных Россией на Олимпиадах и чемпионатах мира, выиграли спортсмены с подозрительными анализами крови. Всего таковыми признаны более трети (34%) взятых у россиян проб крови, оказавшихся в вышеупомянутой базе данных. На втором месте Франция – 29%, Австрия – 28%, Турция – 25%, Польша – 23%, Германия – 22%. Если выводы экспертов верны, то в лыжном спорте ситуация просто катастрофическая и выходит далеко за рамки России. Это означает, что еще более ста медалей, завоеванных спортсменами Германии, Норвегии, Швеции и Италии, тоже были выиграны нечестно.

После публикации в Sunday Times Хассе Свенс, журналист шведского телеканала SVT, заявил, что, по его мнению, многие норвежские лыжники принимают допинг под контролем национальной федерации лыжного спорта. Свенс, который занимается антидопинговыми расследованиями последние 6 лет, снял о них два документальных фильма, в интервью Радио Свобода объяснил, почему пришел к такому выводу.

– Несколько лет назад, когда я занимался этой проблемой, я обнаружил, какими были результаты анализов крови у лыжников, выступавших в 1990-х годах. Это просто ужасно, это катастрофа. Я думаю, что в то время практически все, кто завоевывал медали, использовали допинг.

​– А что заставило вас выступить с обвинениями в адрес норвежцев, норвежской федерации?

– Я видел столько подозрительных результатов анализов норвежских лыжников, что я полагаю, что спортсмены не могли действовать индивидуально. Им явно помогала национальная федерация. Федерация занимается и контролем лечения спортсменов, страдающих от астмы. Платит за него, выступает с соответствующими объяснениями в необходимости такого лечения. Так что это организованная система под контролем федерации лыжного спорта Норвегии. Для меня это очевидно.

– Но существует же WADA, которая уличила в допинге российских спортсменов и добилась их наказания. Что мешает разоблачить норвежскую федерацию, если все так очевидно?

– Что касается лечения от астмы, то получить разрешение на применение запрещенных препаратов по "терапевтическим показаниям" совсем не трудно. Что касается крови, то манипуляции с ней для того, чтобы достичь нужно эффекта, очень просты. А вот уличить в этом очень сложно. Эритропоэтин применяется в очень малых дозах. А переливание собственной крови спортсмены могут делать сами, при этом кровь можно хранить в холодильнике. Это все очень несложные операции, а вот поймать нарушителей антидопинговых правил очень сложно.

– Расследование, проведенное вашим коллегой Хайо Зеппельтом, привело к крупному скандалу. Как вы думаете, МОК начнет расследование на основе публикации в Sunday Times, ARD и на вашем телеканале? Вы ждете от МОК какой-то реакции в этот раз?

– Да, конечно. Хотя мне трудно понять действия МОК, отстранившего от соревнований российских спортсменов, против которых не было собрано достаточно доказательств. В соревнованиях участвуют не страны, а спортсмены. Нужно рассматривать дела каждого отдельного спортсмена, а не целой страны.

– То есть вы против принципа коллективного наказания, примененного в отношении России?

– Да, я категорически против. Случаи применения допинга есть и в Швеции, и в Норвегии, и в других странах. Наказывать надо нарушителей, а не всех подряд. Мы не должны возвращаться в Средневековье, отстранять от соревнований тех, чья вина не доказана, не доказана бесспорно. Но главное, что об этой проблеме надо говорить все время, иначе допинг не победить. Посмотрите, на чемпионате мира в Лахти в 2001 году было больше половины медалистов с подозрительными результатами. В 2010-м – 41 процент. И я считают, что WADA и Международный олимпийский комитет делают недостаточно для борьбы с допингом в спорте.

​– Хайо Зеппельт говорил, что собрать достаточно доказательств против российских спортсменов, недавно оправданных Спортивным арбитражным судом, не удалось именно потому, что из-за существования государственной допинговой системы "грязные" пробы удавалось уничтожать, подменять их "чистыми". Вы согласны?

– Да, я верю, что в России существует именно государственная допинговая система. Но кто конкретно был в нее вовлечен, я сказать не могу. Я не верю, что все подряд в России применяли допинг. Но очень многие.

– Вы не боитесь, что вас как корреспондента шведского телеканала обвинят в предвзятости за ваши заявления о норвежской лыжной федерации? Ведь Норвегия – один из главных соперников Швеции в зимних видах спорта. Получается, что вы добиваетесь отстранения конкурентов?

– Ну, кто-то, может быть, так подумает. Но на самом деле ничего такого я не имею в виду. Я, кстати, живу в Финляндии и пишу о странах Балтии. Так что я надеюсь, меня не будут ни в чем таком обвинять.

По сообщению норвежского телеканала NRK (автор публикации не владеет норвежским и использовал для перевода сервис google-translate. – РС), норвежская сборная привезла на Игры в Южной Корее более 6000 доз антидопинговых препаратов, включая ингаляторы – в несколько раз больше, чем шведы и финны. Международная федерация лыжного спорта отказалась комментировать публикации в Sunday Times, на ARD и SVT. Там заявляют, что "более чем довольны" усилиями WADA по борьбе с допингом.