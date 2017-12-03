МОК России судья

Во вторник 5 декабря исполком Международного Олимпийского комитета (МОК) примет решение об участии российских спортсменов в зимних Олимпийских играх в южнокорейском городе Пхёнчхан в феврале будущего года. Одним из предложенных России вариантов может быть разрешение "чистым" спортсменам выступить под нейтральным флагом. Такой вариант предусматривает запрет на использование любой российской государственной символики и исполнение гимна России во время церемоний награждения. Согласно заявлениям российских официальных лиц, в этом случае Олимпиаду пропустит вся сборная России.

Вердикт МОК будет вынесен на основе докладов комиссий во главе с Самуэлем Шмидом и Денисом Освальдом. Комиссия Освальда занималась расследованием махинаций с допинг-пробами россиян в Сочи в 2014 году. По итогам этого расследования Россия уже лишилась более десяти олимпийских медалей и потеряла первое место в неофициальном командном зачете. Счет остраненных пожизненно от участия в Олимпиадах спортсменов пошел на десятки. В пятницу 1 декабря дисквалификации подверглась самая известная сейчас российская биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева.

Комиссия Самуэля Шмида расследует причастность Министерства спорта РФ к сокрытию допинговых нарушений спортсменами. Эта комиссия пока не оглашала своих выводов.

Всемирное антидопинговое агентство WADA отказывается восстанавливать в правах российское антидопинговое агенство РУСАДА, лишенное лицензии в связи с допинговым скандалом, вспыхнувшим перед Олимпийскими играми в Рио-де-Жанейро. В результате этого скандала российские легкоатлеты не смогли принять участия в Играх, а на Паралимпиаде спортсменов из России не было вообще. Главная претензия WADA сейчас, после всех принятых РУСАДА мер, - отказ официально признать существование в стране государственной "допинговой программы", участниками которой были правительственные чиновники и агенты ФСБ. Ричард Макларен, глава независимой комиссии WADA , подготовившей доклад о махинациях в российском спорте, пригрозил России еще более жесткими санкциями в случае, если Москва будет и далее отказываться признать выводы комиссии.

Официальная позиция российского руководства - заключение комиссии Макларена не базируется на достоверных фактах. Российские чиновники один за другим заявляют, что действия функционеров WADA продиктованы политическими мотивами, а главная их цель - уронить авторитет России в глазах мирового сообщества и устранить серьезного конкурента во многих видах спорта. Уже дисквалифицированные за употребление допинга российские спортсмены обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой "разобраться" c отстранением их от международных соревнований. Открытое письмо на имя главы государства было опубликовано в Instagram скелетонистки Елены Никитиной. Обращение также подписали бобслеисты Александр Касьянов, Алексей Пушкарев, Ильвир Хузин и скелетонист Александр Третьяков. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ порекомендовал спортсменам, написавшим письмо Путину, не общаться с главой государства через Instagram. В то же время, Путин, признавший публично серьезность проблемы допинга в российском спорте, неоднократно заявлял, что спортсмены не останутся без поддержки государства. По мнению Путина и других российских государственных чиновников, принцип коллективного наказания России является несправедливым - наказывать, как считает российский президент, надо только провинившихся спортсменов.

Одним из последствий возможного неучастия россиян в Олимпиаде в Южной Корее может стать конфликт между Федерацией хоккея России и Международной федерацией хоккея. Континентальная хоккейная лига, в которой играет много игроков из ведущих европейских сборных, может отменить паузу в регулярном чемпионате и не отпустить зарубежных хоккеистов на Олимпиаду. Не исключено, что в ответ Международная федерация примет ответные меры, включающие запрет российской сборной участвовать в чемпионатах мира. Пока никаких официальных заявлений по этому поводу сделано не было.

Немецкий журналист Хайо Зеппельт, автор четырех документальных фильмов-расследований о допинге в российском спорте, считает обвинения в политизированности действий WADA смехотворными. Его удивляет, что в Москве до сих пор не осознали серьезность проблемы, с которой столкнулась Россия в международном спорте, и не понимают тяжесть возникающих последствий.

- Российские официальные, да и многие неофициальные лица обвиняют сейчас WADA в политической мотивированности ее действий против спортсменов из России. Мол, эта организация, получающая значительную часть средств от враждебно настроенных к россиянам американцев, хочет наказать Россию, уронить ее авторитет, а заодно убрать со спортивной сцены серьезного конкурента, тем самым обеспечив себе большее количество олимпийских медалей. В поддержку этой версии указывается, что только Россия сейчас подвергается серьезным санкциям со стороны МОК. Что вы на это скажете?

- Я говорил раньше и говорю сейчас – это полная чушь. Если бы были какие-то свидетельства против других стран о том, что там тоже существует государственная система допинговой поддержки спортсменов, то против них были бы начаты такие же расследования. Сейчас же, принимая во внимание все те доказательства, которые были собраны против России, я не понимаю, почему российские власти отказываются признать существование такой системы в России. Те, кто говорят о политической мотивированности действий WADA и Международного Олимпийского комитета просто подменяют понятия – ни против одной другой страны не собрано столько убедительных доказательств.

- Вся эта история началась после вашего фильма, показанного на канале ARD, и привела к тому, что мы видим сейчас. В своих расследованиях вы выбрали Россию своей главной целью? Насколько я понимаю, вы недавно выпустили фильм о допинге в Китае, по поводу китайских спортсменов тоже возникает много вопросов. Собираетесь ли вы копать в этом направлении тоже? Ожидаете ли обнаружить государственную допинговую программу и в КНР?

- Я занимаюсь расследованиями в области допинга в спорте уже около 30 лет. Я провел глубокое расследование применения допинга в Восточной Германии, занимался и занимаюсь расследованием в Китае. Я исследовал проблему допинга в Кении, чьи бегуны показывают феноменальные результаты на длинных дистанция, на Ямайке, откуда родом великий спринтер Усэйн Болт, во многих других странах. Поэтому заявления о том, что я фокусируюсь только на России, что я ставлю своей целью навредить России и ее спортсменам, не имеют под собой ни малейших оснований. Я журналист по профессии, и моя задача – собрать достоверные факты и предоставить их вниманию общественности. Это то, что никак не хотят понять люди, критикующие мою работу. А то, что именно в России существует государственная "допинговая программа", в которую вовлечены государственные чиновники и агенты ФСБ - не моя вина. Я несу ответственность за достоверность собранной мною информации, и никто пока не смог эту достоверность оспорить.

- Еще один аргумент тех, кто считает, что Россию пытаются незаслуженно наказать – существование исключений для некоторых спортсменов, которые принимают запрещенные препараты по "терапевтическим причинам". Об этом упомянул даже Владимир Путин. После того, как хакеры взломали базу данных WADA, стало известно, что такого рода исключения были сделаны, к примеру, для победительницы всех возможных теннисных турниров Серены Уильямс, очень мощной физически спортсменки, критикующей Марию Шарапову за нечестную игру. Шарапова, напомню, была подвергнута дисквалификации за прием мельдония, еще недавно в запретный список не входившего. Подозрительным кажется и тот факт, что норвежские биатлонисты, которых, наверное, можно назвать лучшими в мире в последние десятилетия, часто страдают от астмы. И им тоже разрешают пользоваться запрещенными препаратами. Может быть нужно отменить подобные исключения? Сделать эту систему более прозрачной?

- В России почему-то очень любят предлагать конспирологические теории, чтобы защищаться от справедливых обвинений. Но здесь важно понять вот что. Можно иметь подозрения по поводу упомянутых вами исключений для спортсменов. Подозрения по поводу применения допинга возникали и возникают по поводу многих атлетов из разных стран. И это, безусловно, повод для озабоченности и для проведения соответствующих расследований. Но, если говорить о действиях WADA в отношении России, то тут речь идет не о подозрениях. Тут речь идет о доказанных фактах. В других странах тоже нужно проводить расследования, если возникают подозрения, но это никак не должно влиять на меру ответственности России по уже доказанным фактам совершенных ею нарушений.

- Мы с вами говорим за несколько дней до решения МОК об участии России в зимних Олимпийских играх в Южной Корее. Каким бы ни было это решение, разгорелся большой скандал, который не добавляет олимпийскому движению авторитета и популярности. Победить допинг в спорте до конца невозможно – вы сами сказали об этом в одном из прошлых интервью. Появляются все новые препараты, границы между допингом и "недопингом" очень размыты (взять тот же мельдоний), спортивная медицина все равно будет существовать. Может быть просто закрыть глаза на допинг? И пусть спортсмены и тренеры сами решают, подвергать ли здоровье атлетов риску? Раз уж они так хотят победить?

- Те, кто это предлагает, на мой взгляд, не понимают, что такое спорт и допинг, особенно его побочные эффекты. Не понимают последствия разрешения применять допинг в спорте. Это будет конец спорта. Вы отмените красный свет светофора просто потому, что каждый день на перекрестке, где он стоит, улицу пересекает множество людей? С какого возраста можно разрешать спортсменам применять допинг? С 18 лет? Или раньше? Кроме того, если разрешить допинг в спорте, то это не приведет к росту результатов – богатые страны смогут инвестировать в допинговые исследования гораздо больше, чем бедные. Разрыв в уровне спортсменов будет огромным, конкуренции не будет, результаты будут падать. Нужно еще понимать, что фармацевтические компании будут концентрироваться на разработке не лекарств, а препаратов для манипуляций с телом. Это может иметь непредсказуемые последствия. Мне кажется, люди, которые предлагают отменить допинг-контроль, просто не понимают или не хотят понять, к чему это приведет.

- Сейчас мы видим конкретные результаты проведенного вами расследования. При этом одних спортсменов сейчас лишают медалей и дисквалифицируют их, а это значит, что медали должны достаться другим - тем, кто соревновался честно. Соревновался честно, но не смог испытать радости подняться на пьедестал и получить медаль сразу после выигранной гонки, заезда, забега. Как вы считаете, должна ли для таких спортсменов устроена какая-то специальная церемония?

- Да, я с удовольствием поддержал бы идею проведения такой церемонии. Она дала бы возможность честным спортсменам испытать хотя бы частично те чувства, которые испытывает олимпийский чемпион или медалист. Такую церемонию можно было бы провести на следующих играх. На стадионе, в присутствии толпы болельщиков. Это была бы хотя бы частичная компенсация для тех, кто соревновался честно, но не получил заслуженную медаль 4 года назад - говорит журналист Хайо Зеппельт.

В своих предыдущих интервью Зеппельт настаивал, что так называемое "коллективное наказание" российских спортсменов справедливо, поскольку только так можно справиться с проблемой государственной поддержки допинга в России. Он также выражал опасения, что глава МОК Томас Бах смягчит наказание России, учитывая его дружеские отношения с президентом России Владимиром Путиным.

Главным информатором комиссии Макларена стал бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, бежавший в Соединенные Штаты в январе прошлого года. В феврале тоже года скоропостижно скончались председатель исполнительного совета РУСАДА Вячеслав Синев и бывший исполнительный директор организации Никита Камаев. Синев, Камаев, Родченков и уехавший вместе с Родченковым в США его бывший заместитель Тимофей Соболевский были функционерами РУСАДА, ушедшими в отставку по требованию WADA. когда разгорелся допинговый скандал.

3 декабря телеканал НТВ в передаче "Центральное телевидение" показал несколько видеофрагментов, на которых человек, похожий на Родченкова, рассказывает о том, что ему "заплатили квартирой и машиной последней модели", что он "уничтожит российский олимпийский спорт на ближайшие 5 лет", упоминает о некоторых финансовых трудностях, а также признается, что проходил лечение в психиатрической больнице имени Кащенко, пытался покончить жизнь самоубийством и едва выжил. Человек, которого в передаче НТВ называют Родченковым, судя по всему, общается с кем-то по скайпу. Кто его собеседник неизвестно, о присхождении видеозаписей также ничего сказано не было. Это несколько смонтированных видеофрагментов разных разговоров. Показ анонсировался на НТВ как "исповедь стукача".

Во что рассказал на днях экс-министр спорта Виталий Мутко о своем разговоре с директором WADA Крейгом Риди по поводу увольнения Родченкова: "Я когда увольнял этого директора лаборатории, лично увольнял, он мне сказал: "Слушайте, не увольняйте меня. Мы взорвем ВАДА и МОК. У меня столько информации. Я сказал: "Не надо". Я просто сел в самолет, приехал и сказал президенту ВАДА: "Я его уволю, но он на трех Олимпиадах работал". Это он мне говорил, что знает все. Кто и как побеждал. Я им сказал: "Вы понимаете, он сейчас переедет в Америку, и скажет, что это мы тут его заставляли все". Они сказали: "Он для нас недобросовестный свидетель, мы не будем его слушать". Через неделю они стали делать из него добросовестного свидетеля, который все рассказывает".

28 ноября газета New York Times опубликовала выдержки из личных дневников Родченкова. В записях, сделанных в 2014 году, говорится, что Родченков передал министру спорта России Виталию Мутко копию так называемого списка "Дюшес", в котором содержались фамилии спортсменов, применявших специально разработанный коктейль из запрещенных препаратов. Их допинг-пробы, как утверждает Родченков, планировалось подменить во время Олимпиады в Сочи. Газета отмечает, что Международный олимпийский комитет не сомневается в подлинности дневника и в правдивости, содержащейся в нем информации. Макларен также считает, что Родченков говорит правду.

"Доктор Григорий Родченков поделился правдой о государственной поддержке допинговой программы в России. Его факты были проверены всеми возможными способами. Хотя многие детали российской допинговой программы еще не были опубликованы, доктор Родченков тесно сотрудничает с теми, кому нужна его помощь и доказательства. Учитывая уровень коррупции в спорте, очевидно, что многие хотели бы остаться неизвестными. Цели Родченкова не являются политическими. Он также не пытается нанести ненужный вред российским спортсменам. Ему нужны только правда, реформы, мир и безопасность. WADA потребовало, чтобы Россия приняла на себя ответственность за наличие государственной системы. На сегодняшний день Россия отказалась это делать и обвинить во всем одного Родченкова, как будто бы он действовал в одиночку. Политика WADA запрещает ответные меры против информаторов, но Россия продолжает игнорировать этот факт и стремится вместо этого заставить замолчать доктора Родченкова. Для России пришло время сделать правильные выводы и признать прошлые нарушения на благо российского спорта. Непримиримость российской стороны - ярмо на шее российских спортсменов" - такое письменное заявление прислал в ответ на запрос Радио Свобода об интервью адвокат Григория Родченкова Джим Уолден.

По словам Уолдена, у Родченкова есть данные и о применении допинга российскими футболистами, в том числе - членами сборной России. Но, как считает адвокат, чиновники ФИФА не хотят изучить их, боясь скандала. Если бы данные, представленные Родченковым подтвердились, то российскую команду пришлось бы дисквалифицировать, а перенести в другое место чемпионат мира, который принимает Россия летом будущего года, уже невозможно. Наблюдатели в связи с этим саркастически отмечают, что, даже если футболисты и принимали допинг, то это мало сказалось на качестве их игры.