Ангеле Меркель удалось, наконец, сформировать правительство ФРГ

Более 4 месяцев после выборов в Бундестаг 24 сентября 2017 года Германия жила в ожидании нового, четвертого правительства Ангелы Меркель. Сначала попытка возглавляемого ею блока ХДС/ХСС сформировать правительство вместе партией Союз-90/"Зеленые" и Свободными демократами не удалась. Существовала опасность проведения новых выборов. Однако затем социал-демократы, изначально заявившие, что уходят в оппозицию, согласились на переговоры.

И вот в Берлине согласован договор между ХДС/ХСС и СДПГ по формированию нового правительства во главе с канцлером Ангелой Меркель. Глава СДПГ Мартин Шульц займет в новом правительстве пост министра иностранных дел и, согласно многим сообщениям, вскоре уйдет с поста председателя партии. Главным кандидатом на пост председателя СДПГ считается глава фракции социал-демократов в Бундестаге Андреа Налес.

В новом правительстве Германии Социал-демократическая партия получит три министерских портфеля, в том числе руководство министерством иностранных дел. Кроме того, представитель СДПГ возглавит министерство финансов. Об этом сообщают в среду германские СМИ. СДПГ также получит пост министра по вопросам труда и социальных дел.

Первым из известных политиков сообщение о согласовании договора подтвердил один из лидеров баварской партии ХСС (Христианско-социальный союз) Александр Добриндт. Он заявил, что договаривающимся сторонам удалось "выйти из окопов" и уладить многие межпартийные конфликты. Последний раунд переговоров продолжался без перерыва больше суток.

Социал-демократам удалось добиться включения в договор важных для партии позиций и целей. Успехом партии на переговорах можно считать и то, что ее представители получат в управление несколько важных министерств: финансов, юстиции, иностранных дел, труда, семьи и защиты окружающей среды. Но есть и договоренность о законопроектах, которые порадуют тех, кто голосовал за социал-демократов. Это и новые меры по защите от увольнений, и в деле ликвидации в Германии двух форм медицинского обслуживания – для богатых и для бедных и многое другое.

Начался процесс утверждения договора в партийных органах трех участников переговоров. Но если в случае блока ХДС/ХСС – это формальное дело, то у социал-демократов картина иная.

Согласованный договор сможет вступить в силу только после одобрения большинством членов партии социал-демократов. Будет проведено голосование 450 тысяч человек. Результат голосования в процентном отношении плохо предсказуем, но, скорее всего, большинством членов партии он должен быть одобрен. Не исключен и раскол партии после голосования, так как Союз молодых социал-демократов активно выступал и выступает против продолжения так называемой "Большой коалиции". Параллельно идет и борьба за то, чтобы отменить этот внутрипартийный референдум через Конституционный суд Германии.

Многие комментаторы пишут и о трудностях лидера социал-демократов Мартина Шульца. Его популярность, как и популярность партии, падает. По последним опросам, если бы выборы проводились в эти дни, то за СДПГ проголосовало бы 18 процентов избирателей, а за правую консервативную "Альтернативу для Германии" уже 14. Разрыв сократился до минимума. Просматривается тенденция к потере социал-демократами, как во Франции, статуса "народной партии". Но, может быть, удача в коалиционных переговорах все же остановит эту тенденцию.