Как в Москве открывали выставку о Северной Корее. Фильм "Сделано в КНДР"

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Как в московском Музее ультрасовременного искусства сразу после выставки SUPERPUTIN открывали экспозицию о Северной Корее, а куратор центра Дарья Довбенко отправилась приглашать на нее дипломатов КНДР. Фильм Андрея Киселева.
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