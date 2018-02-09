Как в Москве открывали выставку о Северной Корее. Фильм "Сделано в КНДР"

Как в московском Музее ультрасовременного искусства сразу после выставки SUPERPUTIN открывали экспозицию о Северной Корее, а куратор центра Дарья Довбенко отправилась приглашать на нее дипломатов КНДР. Фильм Андрея Киселева.

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