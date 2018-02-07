Вместо "черного воронка": какой самолет прилетает за задержанными чиновниками

Владимир Путин недавно утверждал, что в России сейчас "не 37-й год": мол, "черный воронок" за тобой завтра не приедет. С развитием прогресса, однако, меняются и зловещие символы: одним из них, как следует из опубликованного в среду материала "Фонтанки", может стать рядовой на первый взгляд самолет Ан-148 с бортовым номером RA-61712.

Именно он – как хорошо видно на видео с арестованными в Дагестане на днях высокопоставленными чиновниками – прилетел в Махачкалу за (уже бывшим) премьер-министром республики Абдусамадом Гамидовым, чтобы увезти его в СИЗО в Москву.

"Фонтанка" выяснила, что это далеко не первый случай, когда этот самолет использовался как VIP-автозак:

История этого номера – RA-61712 – вполне открыта. Тот же самолет, например, 19 сентября 2015-го летел в Коми, а через несколько часов в нем оказался глава республики Гайзер.

<...>

Ан-148 с бортовым номером RA-61712 в настоящее время находится в составе объединенного авиационного отряда специального назначения ФСБ России. На нем перемещаются сотрудники, осуществляющие оперативное сопровождение и силовое обеспечение наиболее резонансных дел.

Как правило, самолет прибывает в пункт назначения (он же – город, в котором планируется спецоперация по задержанию высокопоставленных лиц или подозреваемых в особо тяжких преступлениях, например терроризме) накануне мероприятий. Как следует из онлайн-сервисов слежения за воздушными судами, в подавляющем большинстве случаев отправляется борт из столичного аэропорта Внуково. За день Ан-148 со спецназом на борту может облететь три-четыре города.

"Фонтанка" отследила историю перемещения самолета по известному трекеру Flightradar24 начиная с 2015 года.

Один из первых полетов в интересах спецслужбы RA-61712 совершил 4 мая 2015 года в Калининград, и это совпадает с моментом, когда в Литве за шпионаж был задержан действующий сотрудник ФСБ Николай Филипченко. Возможно, это обстоятельство и вызвало переброску сотрудников столичного аппарата. Филипченко получил десять лет, приговор вступил в силу.

Уже тогда полет самолета, приписанного к Федеральной пограничной службе, вызвал интерес в Сети – из Калининграда Ан-148 почти сразу же отправился в Крым.

Впервые внимание споттеров, которые ведут фотоохоту за воздушными судами, самолет привлек рано утром в субботу, 19 сентября 2015 года. Он прилетел в Сыктывкар, а вечером вернулся в Москву, отягощенный россыпью влиятельных чиновников Коми. За один день было обезглавлено все руководство республики – глава Вячеслав Гайзер, его зам Алексей Чернов, вице-премьер Константин Ромаданов и председатель госсовета Игорь Ковзель.

В марте 2017 года короли оружейного подполья не успевали бы следить за перемещениями RA-61712. ФСБ провела оглушительное турне по Йошкар-Оле, Новосибирску, Чите, Иркутску, сопровождая расследование контрабанды огнестрельного оружия из США. Судя по плотности перелетов, отраженной в web-истории борта, спецназ только и успевал, что приземляться, задерживать, взлетать – и по новой.

Летал самолет даже в Бишкек – и почти всегда с датами его полетов совпадали даты громких арестов по делам, находящихся в компетенции ФСБ.

Впрочем, угроза от появления самолета в воздушном пространстве той или иной области касается, конечно, не только губернаторов.

25 января 2018 года десант ФСБ высадился в скромной Калуге. Причина стала известна через несколько дней, когда журналист Павел Никулин был доставлен на допрос в качестве свидетеля по делу об обучении в целях осуществления террористической деятельности (статья 205.3 УК). Героем его последнего интервью стал мужчина, уехавший воевать в Сирию, публикация называлась "Из Калуги с джихадом".

​Ну а в самом Дагестане с арестом премьера и его окружения ничего не закончилось.

aavst:

Всем дагестанским руководителям республиканского и городского уровня запрещен выезд за границу – ИФ.



Что уж тут наблюдать

Прибывшие из Москвы следователи продолжают обыски и выемки документов, а на место арестованного Гамидова назначен чиновник из Татарстана Артем Здунов.

Политологи заговорили о формировании оси "Дагестан – Татарстан":

GosSovet 2.0

Сильное решение с выдвижением премьер-министром Дагестана Артема Здунова, министра экономики Татарстана:

1. Ставка на внешнего игрока – единственно возможное решение в условиях клановой и национальной раздробленности региона;

2. Татарстан действительно наиболее продвинутый в экономическом и управленческом отношении национальный регион;

3. Возникает связка двух мусульманских регионов.

Акции Минниханов однозначно вверх. Фактически возвращение в статус кандидата в члены Политбюро 2.0.

Не все жители республики в восторге от кадровых перемен.

Ахмед Хайбулаев

Дорогие дагестанцы! Уважаемые братья и сёстры! Сегодня к нам на Родину засылают очередного варяга, "спасителя" Отечества, некоего Здунова. Что это значит!? Кто -нибудь может объяснить что-нибудь?! Кто это такой? Чем прославился этот чиновник из Татарстана перед нашей любимой Родиной, каковы его незамеченные никем подвиги и заслуги перед Дагестаном!? Каковы эти заслуги? Может, кто-то посвящён в это? Может быть я один не знаю, а вы все знаете? У нас что, нет на три миллиона ни одного заслуженного человека, что к нам надо приводит

руководителя? Это, я считаю, унижение и оскорбление для всего ДАГЕСТАНА! Это – ПОЗОР! Позор, прежде всего, всем депутатам Народного Собрания Дагестана, депутатам Гос. Думы России от РД, это пощёчина всем нашим министрам и всем, кто сердцем переживает за свой народ.

Один из активистов даже вышел на пикет против Здунова – впрочем, мнения о его поступке разделились.

Республиканский парламент утвердил кандидатуру Здунова, который тут же сообщил о своих планах:

Особенно важно для развития Дагестана вернуть его в правовое поле, без этого дальнейшее развитие республики невозможно.



"Кавказ.Реалии" цитируют местного общественного деятеля Сулаймана Уладиева, который говорит, что если речь идет о том, чтобы вернуть Дагестан в правовое русло, и стратегия направлена на то, чтобы регион работал по законам государства, то это хороший план.

"Иногда я даже допускаю, что тут возможен совершенно невиданный социальный взрыв. Я это говорю не от того, что сам озлобленный человек, а потому что вижу, как десятки, сотни тысяч дагестанцев не могут купить, например, матери или близким лекарства, а деньги, которые отпущены на это разворовываются. Так же не может продолжаться", – говорит Уладиев.