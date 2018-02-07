Следователи из Москвы проводят масштабные обыски в Дагестане

В Дагестане проходят масштабные обыски. Их проводят следователи из Москвы в рамках так называемой процедуры "декриминализации властных структур региона". Об этом сообщает Интерфакс.

Выемка документов, в частности, проходит в министерствах финансов, здравоохранения, образования, а также в МВД и в управлении службы судебных приставов. В республике полностью заменен личный состав на постах дорожно-патрульной полиции. Вместо них поставили полицейских и сотрудников Росгвардии из других регионов России. До окончания "декриминализации" высокопоставленным чиновникам Дагестана запретили выезжать за границу.

Осенью 2017 года на пост главы Дагестана был назначен Владимир Васильев, занимавший до этого должность руководителя фракции "Единой России" в Госдуме. После назначения Васильев пообещал провести в регионе проверки с участием московских следователей. Специальная комиссия с участием сотрудников прокуратуры, МВД и ФСБ приехала в республику в конце января.

5 февраля были задержаны временный глава правительства Дагестана Абдусамад Гамидов, двое его заместителей, а также экс-министр образования республики Шахабас Шахов. Их обвинили в хищении бюджетных средств и арестовали на два месяца.

Васильев после задержания чиновников предложил назначить главой дагестанского правительства министра экономики Татарстана Артема Здунова. В среду это предложение поддержало Народное собрание республики. Решение было принято, несмотря на протесты самих жителей Дагестана, которые просили депутатов не допустить назначения чиновника из другого региона.

РБК ранее со ссылкой на источники сообщало, что Васильев "хочет изменить правила игры, по которым должны жить элиты" Дагестана и "сильно ориентируется [в этом вопросе] на Татарстан", поскольку "качество кадров" в самом Дагестане, по мнению Васильева, низкое.