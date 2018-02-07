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Общество

Голодовка в прямом эфире

Голодовка в прямом эфире
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0:04:07
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В Подмосковье более двух недель продолжается голодовка обманутых дольщиков жилого комплекса "Западные ворота столицы", который расположен в деревне Марфино Одинцовского района. В акции, объявленной бессрочной, участвуют только женщины. Тех из них, чье состояние здоровья начинает вызвать беспокойство у врачей, сменяют новые протестующие. Чтобы развеять любые сомнения в серьезности своих намерений, дольщики ведут круглосуточную прямую видеотрансляцию на своем канале в Youtube (https://youtu.be/rlm4YQOAuoo). Это уже их вторая голодовка. Первая акция протеста в апреле 2016 года решила лишь часть проблем: строительство было возобновлено, но не доведено до конца.

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