Прокуратура Чечни передала дело Оюба Титиева в региональное управление СК

Прокуратура Чечни передала дело главы чеченского "Мемориала" Оюба Титиева из местного МВД в региональное управление Следственного комитета. Об этом агентству "Интерфакс" сообщил адвокат Илья Новиков. По словам юриста, Титиев дал показания о том, как проходил досмотр его автомобиля, и в ближайшее время Следственный комитет может начать проверку этих показаний.

2 февраля уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова попросила МВД Чечни передать дело Титиева на федеральный уровень. По ее словам, это должно было вызвать большее доверие в обществе. Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил против рассмотрения дела на более высоком уровне. Он назвал такие меры "недоверием к следствию".

Главу чеченского представительства правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева задержали 9 января. Его арестовали на два месяца по обвинению в хранении наркотиков. По словам правозащитника, дело против него сфабриковано, а наркотики подбросили полицейские. Ведущие международные правозащитные организации призвали российские власти освободить Титиева.