Росгвардия и МВД отрицают замену сотрудников ДПС в Дагестане

Росгвардия и МВД отрицают информацию о замене личного состава на постах дорожно-патрульной полиции в Дагестане. По словам начальника управления Росгвардии по республике Магомеда Баачилова, прикомандированные сотрудники МВД несут службу на постах ДПС в Дагестане с 2010 года, и их присутствие не связано с обысками в министерствах.

7 февраля стало известно, что следователи из Москвы провели в Дагестане масштабные обыски в рамках так называемой процедуры "декриминализации властных структур региона". В министерствах финансов, здравоохранения, образования, а также в МВД и в управлении службы судебных приставов произошла выемка документов.

Источники агентства "Интерфакс" утверждают, что в Дагестане полностью заменен личный состав на постах ДПС. Вместо них якобы поставили полицейских и сотрудников Росгвардии из других регионов России.

Осенью 2017 года на пост главы Дагестана был назначен Владимир Васильев, занимавший до этого должность руководителя фракции "Единой России" в Госдуме. После назначения Васильев пообещал провести в регионе проверки с участием московских следователей. Специальная комиссия с участием сотрудников прокуратуры, МВД и ФСБ приехала в республику в конце января.

5 февраля были задержаны временный глава правительства Дагестана Абдусамад Гамидов, двое его заместителей, а также экс-министр образования республики Шахабас Шахов. Их обвинили в хищении бюджетных средств и арестовали на два месяца.

Васильев после задержания чиновников предложил назначить главой дагестанского правительства министра экономики Татарстана Артема Здунова. В среду это предложение поддержало Народное собрание республики. Решение было принято, несмотря на протесты самих жителей Дагестана, которые просили депутатов не допустить назначения чиновника из другого региона.

РБК ранее со ссылкой на источники сообщало, что Васильев "хочет изменить правила игры, по которым должны жить элиты" Дагестана и "сильно ориентируется [в этом вопросе] на Татарстан", поскольку "качество кадров" в самом Дагестане, по мнению Васильева, низкое.