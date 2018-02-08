В Красноярске мигранты разгромили центр временного содержания

В Красноярском крае мигранты устроили массовые беспорядки в центре временного содержания. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

20 иностранцев, которые находились в трех комнатах на первом этаже здания, забаррикадировались, жгли матрацы и разбили камеры видеонаблюдения. Они требовали улучшения условий содержания и срочной депортации на родину. В пресс-релизе ведомства сообщается, что беспорядки произошли утром 3 февраля.

Сотрудники полиции при поддержке Росгвардии подавили беспорядки.

Два человека, подозреваемые в организации, были задержаны и арестованы судом. Еще одного участника задержали за поджог имущества.

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