Суд в Красноярске назначил компенсацию по делу о куличе

Суд в Красноярске обязал Министерство финансов России выплатить почти 23 тысячи рублей пользователю "Вконтакте" Ирине Кудиновой в качестве компенсации морального вреда за то, что ее незаконно привлекли к административной ответственности. Об этом сообщил адвокат Международной правозащитной группы "Агора" Владимир Васин, который представляет интересы потерпевшей.

Кудинова опубликовала в соцсети "Вконтакте" изображение пасхального кулича с яйцами. Иерей храма, прихожане и прокуратура расценили его как фаллический символ. На Кудинову завели дело об "умышленном осквернении предметов религиозного почитания". Прокуратура привлекла к делу эксперта в области православия, имя которого не сообщается. Именно он увидел в изображении фаллический символ.

В мае прошлого года суд прекратил дело в связи с отсутствием правонарушения. Кудинова подала иск о компенсации морального вреда.

