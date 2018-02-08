Основателя "Додо Пицца" допросили в полиции после доноса

Основатель сети ресторанов "Додо Пицца" рассказал о допросе в полиции по делу о распространении наркотиков через пиццерии.

Федор Овчинников написал у себя в Фейсбуке, что его вызвали в отделение из-за заявления некой Прониной, якобы поступившего в МВД по электронной почте. В нем владельца пиццерии и его партнеров обвиняют в поставках наркотиков из Латинской Америки.

В полиции Овчинникову заявили, что в нескольких его заведениях были найдены наркотические вещества. Сам предприниматель назвал обвинения абсурдными и сообщил, что готов написать заявление о клевете.