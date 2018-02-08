Сейм Латвии одобрил переход к образованию на латышском

Сейм Латвии одобрил в предварительном чтении законопроект о реформе государственного образования. Он предусматривает постепенный переход образовательных учреждений на латышский язык. Теперь документ должна одобрить комиссия по образованию, после чего он вернется в Сейм для окончательного утверждения.

Согласно законопроекту, дети с 1-го по 6-й класс будут обучаться на двух языках. С 7-го по 9-й класс на государственном языке будут преподавать не менее 80% предметов. С 10-го по 12-й класс школьники будут учиться только на латышском.

Крупнейшим меньшинством в Латвии являются русскоязычные – это около 40% жителей. Во время принятия закона перед зданием Сейма проходили акции за сохранение обучения на русском языке. По мнению протестующих, предлагаемый закон недостаточно сбалансирован.

Министр образования и науки Карлис Шадурскис на заседании пообещал, что министерство продолжит выполненять международные обязательства по обеспечению образования нацменьшинств, его развитию и финансированию.

В августе 2017 года стало известно, что выпускники школ 9-го и 12-го классов будут сдавать экзамены только на латышском языке. В министерстве образования Латвии тогда заявили, что полный переход к сдаче экзаменов на латышском языке позволит школьникам более эффективно обучаться в профессиональных учебных заведениях и интегрироваться на рынке труда.

Латышский – единственный государственный язык Латвии. По информации министерства образования Латвии, с 2009 по 2016 год доля школьников, желающих сдавать экзамен на национальном языке, сократилась с 40 до 15 процентов.

Предполагается, что полный перевод на обучение на латышском языке закончится 1 сентября 2021 года.