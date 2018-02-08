От эскортницы к Манафорту: соцсети о новом расследовании Навального

Главной темой для обсуждения в Сети сегодня стало новое расследование ФБК, посвященное заместителю главы правительства России - по мнению Навального, Сергей Приходько не только получал взятки от магната Олега Дерипаски, но и мог послужить посредником при вмешательстве России в президентские выборы в США. Все это удалось установить благодаря чрезмерной откровенности девушки по прозвищу Настя Рыбка, которая проводила время с Приходько и Дерипаской на яхте последнего у норвежских берегов. Та же девушка, по словам Навального, пыталась "охотиться" и на него самого.

Алексей Навальный

Сегодня у меня для вас новое расследование. Я переписывал сценарий к этому ролику раз триста. Потому что практически невозможно описать словами (приличными) то, что мы обнаружили. Это позор. Стыд и дно. Ну и коррупция, конечно же.

Все началось с инстаграма странной белорусской девушки, которая объявила на меня «секс-охоту», а закончится международным скандалом. Безграничный дебилизм тех людей, которые в прошлом году прислали к нам в штаб непонятных девиц в латексных трусах, помог нам за руку поймать крупнейшего российского чиновника, который отдыхает на яхте олигарха вместе с проститутками.

Оксана Баулина:

к белорусским мидиям и пармезану добавилась белорусская Рыбка. это первое расследование ФБК с блэкджеком и шлюхами (на самом деле, да). инджой!

Олег Пшеничный:

Лучший журналист-расследователь в стране.

Как министр-коррупционер Приходько и крупный шнырь Дерипаска катаются на яхте с проститутками и как их след приводит к Манафорту, Трампу и Путину.

Мария Слоним:

Сильное расследование. Сергей Приходько на связи (сомнительной)

Михаил Козырев:

Новое расследование Навального началось с изучения Инстаграмма белорусской девушки с "пониженной социальной ответственностью" и привело к механизму влияния Кремля на выборы Трампа. Начал смотреть и не смог оторваться.

Божена Рынска:

Отлично. Наш Леха поймал Приходько на взятках и <неразборчивых сексуальных связях>.

Владимир Милов:

Болтливая какая девица попалась

Екатерина Шульман:

Боже, как это хорошо. Спроецируйте на телеэкран, если у вас есть соответствующая машинка - из телевизора особенно красиво смотрится. Про Рыбку я слышала, потому что отписалась еще не от всех анонимных телеграм-каналов, а только от политических (но я работаю над собой). Про Сергея свет Эдуардовича знают всякий, кто когда-либо работал на госслужбе и да, степень его влиятельности в материале не преувеличена. Но больше всего радуют, конечно, свойства и возможности нашего фантастического времени. В какую эпоху живем! Чему, чему свидетели мы были! И чему еще будем.

(доктор, когда смотришь видео про развратных старых дураков и девок, а преисполняешься веры в будущее и гордости за человечество - это уже симптом, или ничего ещё?)

Александр Кынев:

Если рассматривать избирательную кампанию как эдакий телесериал с эпизодами, имеющими собственный сюжет и своя имя, то сегодняшняя серия могла бы называться "Блеск и нищета куртизанок"

Настя Рыбка не только ведет Instagram, но и успела написать книгу о своих приключениях на яхте Дерипаски, и цитаты из нее сегодня очень живо расходятся по Сети (среди них есть и такие, которые мы здесь воспроизвести не можем - не ходите по ссылке, если вам нет 18!) Многие опасаются за безопасность девушки.

​Глеб Морев:

Класс. Офигенно. Повезло лишь издательству - такая реклама!

Федор Крашенинников:

Это какая-то новая вершина для Навального и днище для власти.

А также повод еще раз подумать о том, в каком интересном мире мы живем: у проститутки есть инстаграм, она издает свои мемуары.

При этом ее еще и пытаются использовать для каких-то акций!

(Надо было в конце передать привет жене Приходько от Кати Рыбки - мол, мужайтесь)

Тимур Олевский:

А вот кто прочитал книгу Насти Рыбки поймёт, что как раз глава «Папа в сексе» поднимает ее на высоту большой Трагедии.

Бросайте все. Пойду звонить Скуратову.

Михаил Пожарский:

Бывшая секс-работница и писатель Настя Рыбка срывает покровы с тайного устройства системы принятия решений в Российской Федерации. Описывает как высший чиновник обсуждает с олигархом политику в отношении США. На яхте рядом с Норвегией, в веселой компании таких вот рыбок (там еще шуточки про изнасилование, кстати, прилагаются). Только представьте, все эти толпы "экспертов-политологов", которых нынче расплодилось как собак нерезаных, денно и нощно гадают о том, что же там происходит за кремлевской стеной, ловят беззубыми ртами всякие сигналы да инсайды. И все равно нихрена не знают. А ВОТ НАСТЯ РЫБКА ИЗ БОБРУЙСКА ЗНАЕТ.

Если в начале 2000-ых про политику читали "Дневники кремлевского диггера", то теперь - "Дневник по соблазнению миллиардера". Какие времена, такие и дневники. Отписывайтесь от "политологов" и "экспертов", подписывайтесь на модные инстаграммы!

Леонид Волков:

Что теперь:

1. Приходько накажут, потому что «папой» можно называть только Путина?

2. Приходько повысят, потому что ого-го и еще может?

3. Возбудят уголовное дело в отношении Навального?

4. Всё вышеперечисленное?

Роман Доброхотов:

Я бы на месте этой "Рыбки" потихоньку уплыл домой в Белоруссию, а лучше куда-нибудь в Украину

​Леонид Волков:

Рыбке бы залечь на дно сейчас, конечно.

Раз она и Приходько обслуживала, и Габрелянова — то, в силу многопрофильности, есть и другие вип-клиенты, которые прямо сейчас задумались о сохранности своих фотографий.

Девушка, впрочем, пока не выглядит испуганной: она даже поблагодарила Навального за рекламу.

Отдельные комментаторы считают, что у Насти Рыбки есть надежное прикрытие.

Другие же сравнивают новость дня с главным событием недели - похоже, теперь с ним будут сравнивать абсолютно все, что происходит в России.

Кирилл Шулика:

Вы только представьте, насколько они, мягко скажем, очень неумные. Они присылают в штаб Навального каких-то, ну вы сами знаете, это слово на вторую буква алфавита произносить нельзя теперь, борьба за нравственность (Приходько при живой жене недаст соврать)... Через соцсети этих девиц находится даже книга одной из них, то есть Насти Рыбки из Бобруйска, и все больше ничего не надо, все считывается по книге, потому что основами конспирации девушка не владеет. Но более того, ОНА В ПУБЛИЧНОМ ДОСТУПЕ размещает видео с Дерепаской и Приходько!!! Простите, но я тут просто ору уже. Не может же такого быть! Нет, может и еще как может!

Спалиться так, это премия Дарвина однозначно, причем, не одна, а все авансом лет за пять.

Отсюда следует очень простой вывод. Люди, которые считаются олигархами или ассами российской внешней политики, влиятельными государственными мужами и кем там еще, сами придумайте, имеют в голове мозгов не больше, чем Настя Рыбка. Вот ровно поэтому им с ней интересно. Вы посмотрите на нее, в голодный год за мешок колючек не каждый возьмет, а они еще на это готовы тратить свои сбережения и катать ее на яхте.

Это тоже ответ на вопрос о том, кто может править вместо них. Ответ простейший - кто угодно, включая Настю Рыбку. Просто потому, что у них равные умственные способности.

Евгений Левкович:

Не согласен с выводом Алексея. что это расследование стало возможным из-за полного дебилизма кураторов. Нет. Просто им насрать. Снимайте, расследуйте, бойкотируйте. Нам насрать.

Кстати, не для всех очевидно, что когда олигарх катает высокопоставленного чиновника на яхте - это взятка.

​Миша Бонч-Осмоловский:

А взятка не должна быть обязательно за что-то конкретное? Чем она тогда отличается от подарка?

Илья Шуманов:

Разумеется требуется что-то взамен. Например это без подписи руководителя аппарата Правительство не могло появиться: материнская компания – «Русские машины» (входит в «Базовый элемент» Олега Дерипаски) – включена в список системообразующих предприятий, а группа ГАЗ получает «регулярные субсидии от государства в существенных объемах». Например, за первое полугодие 2016 г. субсидии по различным программам составили 8,6 млрд руб., следует из отчета компании по МСФО

Российская публика на такую новость вряд ли отреагирует, считает прокремлевский политолог Сергей Марков:

Навальный наехал на вице премьера Сергея Приходько. Якобы тот отдыхал на яхте Дерипаски с проститутками. Это мало кого интересует. Поэтому для привлечения внимания СМИ Навальный намекает, что именно через Дерипаску и Приходько глава предвыборного штаба Трампа Манафорт сливал информацию Путину. Поверить в это трудно хотя бы потому, что Манофорт был главой штаба очень недолго.

Выводы. Навальный совсем там заскучал в тени Ксении Собчак. Пытается хоть что то крутое придумать, чтобы вернуть себя внимание публики.

Николай Руденский:

Сергей Марков: "Навальный наехал на вице-премьера Сергея Приходько. Якобы тот отдыхал на яхте Дерипаски с проститутками. Это мало кого интересует".

Политолог прав: народ к таким новостям равнодушен. А как еще вице-премьеру отдыхать? Не с женой же в пансионат на Клязьме ездить.

Вероятно, именно равнодушием народа и объясняется тот факт, что крупные российские СМИ о расследовании пока молчат:

Да и многие из тех, кто мог бы прокомментировать расследование, как воды в рот набрали.

Александр Плющев:

Мне почему-то кажется, что одна там кандидат в президенты знает про все эти переговоры на яхтах, тусовки чиновников у олигархов и эскорт-услуги из Бобруйска во много раз больше, чем ФБК. Но от неё мы об этом не узнаем.