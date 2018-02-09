Сказка о "рыбаках" и Рыбке

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование в котором он утверждает, что олигарх Олег Дерипаска коррумпировал вице-премьера Сергея Приходько, катая его по норвежским фьордам на своей яхте вместе с девушками "с пониженной социальной ответственностью". Одна из эскорт-див Настя Рыбка делает противоречивые заявления, но в целом не опровергает эту историю. Официальный представитель владельца концерна "Базовый элемент" Олега Дерипаски сурово опровергает:

"В социальных сетях и СМИ распространились лживые обвинения в якобы совершении Олегом Дерипаской противоречащих закону действий. Эти заявления не имеют никакого отношения к действительности, являются плодом воображения группы лиц и одним из проявлений спланированной заказной кампании, направленной на дискредитацию репутации. Хотим предостеречь СМИ от распространения данных лживых обвинений. Мы намерены жестко пресекать любые попытки по созданию и распространению лживого информационного потока, используя все юридические возможности. Олег Дерипаска будет защищать свою честь и достоинство в судебном порядке".

Большинство СМИ России молчит об этом скандале.

Таинственный вице-премьер Сергей Приходько еще ничего не сочинил. Хотя он обвинен в том, что с супругой живет не по средствам: имеет гигантский загородный дом в престижном дачном месте и две квартиры общей площадью 350 м2 в элитном доме в центре Москвы.

Все это обсудим в 19-05 часов в прямом эфире программы "Лицом к событию" с аналитиком Кириллом Роговым.