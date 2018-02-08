Брижит Бардо призвала Путина запретить убийства животных в России

Французская актриса Брижит Бардо призвала президента России запретить убийство бездомных животных. В письме Владимиру Путину она выразила обеспокоенность отловом собак и кошек во время подготовки к Чемпионату мира по футболу-2018.

По словам Брижит Бардо, вместо убийства животных нужно провести кампании по их стерилизации. Актриса подчеркнула, что такие меры эффективнее, гуманнее и дешевле. В письме президенту России Бардо также обратила внимание на проблему притравочных станций, где дикие животные "содержатся в тесных клетках" и подвергаются жестокому обращению.

В конце января Радио Свобода опубликовало статью о тендерах на убийство бездомных собак, которые проводятся в городах Чемпионата мира. Утверждается, что программа была запущена, когда министром спорта был Виталий Мутко. После этого в интернете появилась петиция против убийства животных.

Летом 2018 года чемпионат мира по футболу впервые состоится в России. Матчи будут проходить в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи и Саранске.