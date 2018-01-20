Убийства во имя футбола

Пятнистая дворняжка Зорька ощенилась прямо на автобусной остановке в Волгограде. Бдительные граждане позвонили в службу отлова собак, но волонтеры из Фонда защиты животных спасли Зорьку, теперь она живет в приюте "Дино", а щенков отдали в добрые руки.

Приют переполнен, там сейчас 179 собак, и новых принять он не может.

"У нас промышленный город, на заводах, на стройплощадках приживаются бездомные собаки, – рассказывает волонтер Надежда Сергеева. – Это добрые животные, которых мы кормим, у нас есть график дежурств, каждое утро мы к ним ездим. Стерилизуем их за свои деньги, даем ошейники, вешаем жетоны с надписями "Я стерилизована и привита" и номерами телефонов".

Но это в прошлом. Из собак, которых опекала Надя Сергеева и ее друзья на стройплощадке, осталась в живых только одна. "И то потому, что она на привязи. В декабре было 7–8, и всех забрали, несмотря на ошейники. Охранники говорят, что они слышат визг, выбегают и видят, что собак уже грузят в машину".

Он получил 12 миллионов рублей, и зверство будет продолжаться

В июне Волгоград примет четыре групповых матча чемпионата мира по футболу. К приезду спортсменов и болельщиков начали готовиться заранее. В 2017 году было выделено 12 миллионов рублей на решение проблемы безнадзорных животных. Тендер выиграл горпитомник, которым руководит Константин Епифанов. Объяснить ему, что не нужно трогать прирученных собак, о которых заботятся волонтеры из приюта "Дино", не удалось.

"Они забрали наших собак, и нам в первый же день было сказано, что животные убиты. Якобы они были без ошейников. Собаки играют: возможно, одна могла сорвать жетон, но все семь?! – возмущается Надя Сергеева. – Мы обращались в прокуратуру, получили ответ, что проверка горпитомника проведена, нарушений нет. Вы бы слышали, как этот директор с нами разговаривал! Он получил 12 миллионов рублей, и зверство будет продолжаться. Я чувствую, что вообще не могу защитить животных. Говорят, что перед чемпионатом будет еще хуже, но все уже так ужасно, что хуже быть не может".

мы не дикари, чтобы массово убивать животных на улицах, скидывать их окровавленные трупы в машины и возить по всему городу

Чемпионат пройдет в 11 городах России, и везде решили заранее истребить бездомных животных: не только собак, но и кошек. Программа была запущена, когда министром спорта был Виталий Мутко, герой допингового скандала. В начале 2018 года Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды обратился к новому министру Павлу Колобкову с просьбой пощадить животных. "За убийство одной собаки берут 6–9 тысяч рублей. За эти деньги можно спокойно осуществить отлов, вакцинацию и стерилизацию, содержание животных в пункте передержки, – сказал глава комитета Владимир Бурматов. – Это вопрос репутации для нашей страны. Потому что мы не дикари, чтобы массово убивать животных на улицах, скидывать их окровавленные трупы в машины и возить по всему городу".

Но Бурматов опоздал. Массовые убийства уже происходят, причем по той же схеме, что и в 2014 году, когда Россия готовилась к Олимпиаде. Когда в Сочи принялись истреблять животных, начался международный скандал, о котором рассказывало Радио Свобода. Отстрельщики из фирмы "Бася" по заказу государства убивали собак из духовых ружей ядами "Адиллин-супер" и "Дитилин", которые в Европе и Америке запрещены. Собаки умирали мучительно, в полном сознании, от удушья, а живодеры за каждый труп получали по 500 рублей. Теперь, если верить цифрам, которые приводит Бурматов, расценки значительно выросли.

Они мечтают о пластиковом мире без животных и птиц

"В 2018 году 11 городов России будут утоплены в крови бездомных животных. Почему их ВСЕХ уничтожат? Да потому, что чиновники и коммунальщики, кроме остервенелого желания убивать, гнать и уничтожать все живое, уверены, что животные мешают спортсменам и болельщикам, что животные портят "туристическую привлекательность". Они мечтают о пластиковом мире без листвы, травы на газонах, о мире без животных и птиц. Они считают, что животные не имеют права на жизнь!" – пишут участники сообщества BloodyFifa2018. Ответ на вопрос, зачем нужна эта жестокость, дается тут же: "чтобы собаки не укусили никого из футбольных фанатов, которые могут подать в суд на FIFA и потребовать возмещения ущерба".

Но дело не только в том, что FIFA опасается штрафов и недовольства покусанных. Надуманная угроза для болельщиков – отличный предлог для распила бюджетных денег. Глава Фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева изучила сайт госзакупок и подсчитала, что в регионах, где запланированы матчи чемпионата, будет потрачено более 100 миллионов рублей на истребление собак и кошек. Где-то, как в Волгограде и Астрахани, говорится об "умерщвлении", в других городах об "усыплении" или "утилизации трупов".

"Я лично нашла 110 миллионов рублей, это полтора миллиона евро, по 11 городам чемпионата и тренировочным базам. Например, в Екатеринбурге выделено 32 миллиона. Это огромные суммы. Понятно, что в Екатеринбурге нет 5 миллионов бродячих собак, чтобы по 2000 рублей выделять на их "утилизацию". За эти деньги могли бы обеспечить стерилизацию, вакцинацию и содержание, но они предпочитают убивать", – говорит Екатерина Дмитриева.

Журналист и глава фонда "Добрый мир" Андрей Тимесков убежден, что к истреблению животных в Петербурге власти привлекают тех, кто убивает собак ради удовольствия – так называемых догхантеров. Тимескову не раз угрожали, а 5 января группа догхантеров взорвала его почтовый ящик.

"За пять-шесть лет ситуацию с бездомными животными можно было бы решить по всей стране, но никому это не выгодно. Нужно пополнение щенков для убийств, на которые выделяются бюджетные деньги", – уверена Екатерина Дмитриева.

При этом жертвами становятся и домашние собаки, которых отлавливают ради статистики и прибыли. "Нужно вчитываться в задания на госзакупки. Там, например, говорится, что идентификационные метки – ошейники, жетоны и так далее – не являются признаком собственности", – говорит Екатерина Дмитриева.

11 января правительство России поручило регионам, которые принимают чемпионат мира, организовать временные приюты для бездомных животных. В ответе министра спорта на запрос думского комитета говорится о необходимости "избегать мер, которые могут вызвать негативную реакцию в СМИ и быть расценены как жестокое обращение с животными". Но скрыть правду не удается, даже в Мексике уже пишут об истреблении собак в России.

Это всероссийская живодерня, она пашет на всех уровнях

Екатерина Дмитриева не верит, что убийство животных будет остановлено. "Тендеры заключены, деньги исполнителям перечислены. Я сейчас всем пишу письма, спрашиваю, как будут отменять эти тендеры, но, разумеется, никаких ответов не получаю, потому что процедуры отмены тендеров нет".

Об истреблении собак в России члены зоозащитных организаций известили FIFA и не сразу удостоились вежливого многословного ответа, суть которого укладывается в две фразы: "Мы много писем получили, но у нас столько дел разных, что мы будем иметь в виду, но помочь не сможем. Поймите и простите".

"Мы призываем перенести чемпионат мира в страну, где у животных есть права. По крайней мере, право на жизнь", – пишут в своем обращении участники сообщества BloodyFIFA2018. Собираются подписи и под петициями с более жесткими формулировками:

Так поступали нацисты с людьми во время Второй мировой войны. Мы призываем бойкотировать чемпионат мира по футболу в варварском государстве Россия

"1 сентября 2017 года по всей России начались массовые кровавые убийства бездомных собак и кошек перед чемпионатом мира по футболу 2018. Местные власти городов уничтожают животных варварскими методами, расстреливают, травят ядами и многих раненых, но ещё живых сваливают возле мусорных свалок. В России не работают законы и нет эффективных законов по защите животных и об ответственном к ним отношении. Практически нет государственных приютов для бродячих собак, а те малочисленные, что есть, представляют собой тюрьмы пыток и мучительной голодной смерти. Российские власти производят массовые варварские убийства, чтобы приезжие спортсмены и болельщики со всего мира не могли увидеть положение бездомных животных в России. Так поступали нацисты с людьми во время Второй мировой войны. Мы призываем бойкотировать чемпионат мира по футболу в варварском государстве Россия".

А волгоградский горпитомник, выигравший тендер на 12 миллионов рублей, тем временем готов принять на работу нового сотрудника: ловца безнадзорных животных с окладом 18–25 тысяч рублей.

"Это всероссийская живодерня, она пашет на всех уровнях. Общество разделилось на своих и на чужих, и водораздел – это животные", – говорит Екатерина Дмитриева.