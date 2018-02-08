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Общество

"Народ здесь власть!"

"Народ здесь власть!"
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В Москве власти попытались провести публичные слушания по вопросу вывода части природно-исторического парка "Москворецкий" из состава особо охраняемой территории. В объявлении о предстоящем собрании значился несуществующий адрес. Подъезд к реальному месту слушаний перекрыли сотрудники полиции. Жители района, которым все-таки удалось попасть на собрание, обвинили организаторов в нарушении закона и потребовали назначить новую дату слушаний. Активисты опасаются, что статус парка меняют для дальнейшей застройки.

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