"Народ здесь власть!"

В Москве власти попытались провести публичные слушания по вопросу вывода части природно-исторического парка "Москворецкий" из состава особо охраняемой территории. В объявлении о предстоящем собрании значился несуществующий адрес. Подъезд к реальному месту слушаний перекрыли сотрудники полиции. Жители района, которым все-таки удалось попасть на собрание, обвинили организаторов в нарушении закона и потребовали назначить новую дату слушаний. Активисты опасаются, что статус парка меняют для дальнейшей застройки.