Пентагон: США не ищут конфликта с армией Сирии, но могут обороняться

Соединенные Штаты не ищут конфликта с правительством Сирии, но имеют право на самооборону. Об этом заявила представитель Министерства обороны США Дана Уайт на брифинге для СМИ. Она также отметила, что Вашингтон поддерживает предложение ООН о перемирии сроком на месяц, чтобы доставить гуманитарную помощь в осажденные районы.

В четверг, 8 февраля, стало известно, что авиация международной коалиции во главе с США нанесла удары по силам сирийского правительства в восточной провинции Дейр-эз-Зор. В Вашингтоне авиаудар назвали ответом на нападение на штаб "Сирийских демократических сил", где в качестве советников находились военнослужащие коалиции.

В результате бомбардировки погибли более сотни солдат, воюющих на стороне президента Сирии Башара Асада. Всего же в составе правительственных войск было 500 человек. Их поддерживала артиллерия, танки и минометы. Сирийское правительство назвало атаку коалиции "военным преступлением".