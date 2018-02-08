Европарламент призвал Россию освободить Оюба Титиева

Европарламент призвал российские власти освободить главу чеченского "Мемориала" Оюба Титиева. Соответствующую резолюцию депутаты приняли в четверг. В документе говорится, что Россия должна гарантировать права Титиева на адвоката, медицинскую помощь, физическую неприкосновенность и защиту от незаконного судебного преследования.

Оюба Титиева задержали 9 января. Его арестовали на два месяца по обвинению в хранении наркотиков. По словам правозащитника, дело против него сфабриковано, а наркотики ему в машину подбросили полицейские. Ведущие международные правозащитные организации призвали российские власти освободить Титиева.

7 февраля дело Титиева передали из МВД Чечни в региональное управление Следственного комитета. Защита правозащитника надеется, что региональные следователи внимательно изучат показания Титиева о том, как проходил досмотр его автомобиля.