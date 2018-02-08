Собчак в эфире CNN извинилась за вмешательство РФ в выборы в США

Кандидат в президенты России Ксения Собчак извинилась перед США за возможное вмешательство Москвы в выборы американского президента. В эфире телеканала CNN она заявила, что, если российские хакеры действительно повлияли на выборы, то "ей очень жаль". Собчак также призвала не изолировать Россию, но предоставить ей возможность больше участвовать в международных процессах.

Ксения Собчак находится в Соединённых Штатах, куда она приехала, чтобы наладить неправительственные связи с американской администрацией. В рамках этой поездки Собчак посетила "молитвенный завтрак" – ежегодное мероприятие, организованное протестантскими общинами США, на котором присутствует президент. Телеведущая назвала "молитвенный завтрак" бессмысленным.

Выборы президента России назначены на 18 марта. Собчак выступает на них от партии "Гражданская инициатива". СМИ неоднократно обвиняли её в связях с Администрацией президента, однако телеведущая причастность Кремля к своему выдвижению отрицает и называет себя кандидатом "Против всех".

Кроме Собчак в выборах также участвуют Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов ("Партия Роста") и Григорий Явлинский ("Яблоко"). Оппозиционер Алексей Навальный до президентской гонки не допущен из-за непогашенной судимости по делу Кировлеса.