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ЦИК России утвердил бюллетень для голосования на президентских выборах

ЦИК утвердил макет избирательного бюллетеня для выборов президента РФ 2018 года

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России утвердила бюллетень для голосования на президентских выборах в марте 2018 года. Фотографию бюллетеня опубликовала газета "Ведомости". В списке указаны восемь кандидатов: Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский. Таким образом, ЦИК окончательно определился с кандидатами в президенты.

Оппозиционер Алексей Навальный, которому запретили участвовать в выборах, назвал указанных в бюллетене кандидатов "жалкими". Ранее политик призвал к бойкоту голосования

Выборы президента России назначены на 18 марта. Первым для участия в них зарегистрировался лидер ЛДПР Владимир Жириновский, после него – выдвинутый от КПРФ Павел Грудинин. Оба освобождены от сбора подписей как представители парламентских партий.

6 февраля ЦИК зарегистрировал кандидатом действующего президента России Владимира Путина. В среду удостоверения кандидатов выдали Сергею Бабурину, который баллотируется от "Российского общенародного союза", представителю "Партии Роста" Борису Титову и выдвиженцу от партии "Яблоко" Григорию Явлинскому. Последними были зарегистрированы Ксения Собчак от партии "Гражданская инициатива" и Максим Сурайкин от "Коммунистов России".

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