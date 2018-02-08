Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России утвердила бюллетень для голосования на президентских выборах в марте 2018 года. Фотографию бюллетеня опубликовала газета "Ведомости". В списке указаны восемь кандидатов: Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский. Таким образом, ЦИК окончательно определился с кандидатами в президенты.

Оппозиционер Алексей Навальный, которому запретили участвовать в выборах, назвал указанных в бюллетене кандидатов "жалкими". Ранее политик призвал к бойкоту голосования

Выборы президента России назначены на 18 марта. Первым для участия в них зарегистрировался лидер ЛДПР Владимир Жириновский, после него – выдвинутый от КПРФ Павел Грудинин. Оба освобождены от сбора подписей как представители парламентских партий.

6 февраля ЦИК зарегистрировал кандидатом действующего президента России Владимира Путина. В среду удостоверения кандидатов выдали Сергею Бабурину, который баллотируется от "Российского общенародного союза", представителю "Партии Роста" Борису Титову и выдвиженцу от партии "Яблоко" Григорию Явлинскому. Последними были зарегистрированы Ксения Собчак от партии "Гражданская инициатива" и Максим Сурайкин от "Коммунистов России".