Влюбленность, секс и семейные ценности

Эротический опыт православных, светскую мораль и школьный курс "Нравственные основы семейной жизни" обсуждаем с религиоведом Алексеем Зыгмонтом, психологом Елизаветой Заикиной, преподавателем словесности Анастасией Серазетдиновой, протоиереем Михаилом Ардовым и другими.

Ведут программу Тамара Ляленкова и Святослав Элис.

Первый раз в эфире в воскресенье, 11 февраля в пять часов вечера.