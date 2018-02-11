Влюбленность, секс и семейные ценности

Эротический опыт православных, светская мораль, школьный курс
Эротический опыт православных, светскую мораль и школьный курс "Нравственные основы семейной жизни" обсуждаем с религиоведом Алексеем Зыгмонтом, психологом Елизаветой Заикиной, преподавателем словесности Анастасией Серазетдиновой, протоиереем Михаилом Ардовым и другими.
Ведут программу Тамара Ляленкова и Святослав Элис.
Первый раз в эфире в воскресенье, 11 февраля в пять часов вечера.
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