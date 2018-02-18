Кому нужна пенсия и когда начинается старость

Откуда берутся деньги на пенсию, как накопить на "черный день" и сколько нужно для будущего обсуждаем с политологом, членом Либертарианской партии России Михаилом Световым, социологом, профессором НИУ ВШЭ Ольгой Кузиной, студентами МВШСЭН Даниилом Егарминым и Александром Мотиным, психологом Ильей Слободчиковым и экономистом Андреем Аквилевым.

Ведут программу Тамара Ляленкова и Святослав Элис.

Первый раз в эфире в воскресенье, 18 февраля в пять часов вечера.