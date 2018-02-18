Кому нужна пенсия и когда начинается старость

Доверят ли молодые люди государству заботу о пенсионном обеспечении?
Откуда берутся деньги на пенсию, как накопить на "черный день" и сколько нужно для будущего обсуждаем с политологом, членом Либертарианской партии России Михаилом Световым, социологом, профессором НИУ ВШЭ Ольгой Кузиной, студентами МВШСЭН Даниилом Егарминым и Александром Мотиным, психологом Ильей Слободчиковым и экономистом Андреем Аквилевым.
Ведут программу Тамара Ляленкова и Святослав Элис.
Первый раз в эфире в воскресенье, 18 февраля в пять часов вечера.
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