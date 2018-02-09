В Приморье сельскую школу проверяют из-за стихотворения Маяковского

В сельской школе Приморья ученица на уроке русской литературы рассказала стихотворение Владимира Маяковского, содержащее нецензурное выражение. Отдел образования Ольгинского района Приморья начал проверку школы, передает РИА Новости. Ранее в соцсетях было опубликовано видео, на котором школьница читает стихотворение.

Начальник отдела образования Елена Мальцева, рассказала агентству, что учитель не контролировала процесс, а слушала и смеялась. По мнению Мальцевой, учитель должна была остановить школьницу.

Девочка последние годы находится под опекой, до этого она жила в детском доме.

Из-за прочтения стихотворения Маяковского ученицу вызовут на комиссию по делам несовершеннолетних, также она будет посещать психолога. Возможно увольнение учителя.

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