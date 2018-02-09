Финансирование госучреждений в США возобновилось после того, как Конгресс США утвердил временный бюджет до 23 марта.

Ранее соообщалось, что государственные учреждения США были вынуждены вновь приостановить работу, так как срок принятого ранее бюджетного соглашения истек в полночь, 9 февраля. Конгресс к этому сроку не успел провести голосование.

Агентство Reuters сообщает, что сенатор-республиканец Рэнд Пол намеренно затянул голосование. Его не устроил план двухлетнего бюджета, и он требовал от коллег рассмотреть его поправку. В итоге из-за дискуссий законопроект не успели принять до определенного срока.

Это уже второй так называемый "шатдаун" за последние три недели. 20 января правительство США приостановило деятельность на два дня, так как демократы и республиканцы не смогли утвердить бюджет. Тогда многие госучреждения отправили своих сотрудников в неоплачиваемые отпуска.

Демократы отказываются согласовывать возросшие расходы на оборону и отсутствие мер по защите мигрантов. Президент США республиканец Дональд Трамп, в свою очередь, настаивает на принятии мер по борьбе с нелегальной миграцией.

