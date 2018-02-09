Атлеты из России прошли по стадиону под олимпийским флагом

Олимпийские атлеты из России приняли участие в церемонии открытия XXIII Олимпийских игр в Южной Корее. Они прошли по стадиону под Олимпийским флагом. Спортсмены прошли под 55-м номером, согласно корейскому алфавиту.

Сегодня же в Пхёнчхане открылся аналог Русского дома – так называемый Дом спорта (После того, как российской сборной запретили участовать в олимпиаде под национальным флагом, обсуждалась идея переименовать "Русский дом" в "Дом "красной машины" в честь знаменитой советской хоккейной команды времен "холодной войны", но потом остановились на нынешнем названии, сообщает Associated Press.

Утверждается, что на время Олимпийских игр Дом спорта должен стать центром общения российских болельщиков, а также всех, кто интересуется русской культурой. Были планы и устраивать там чествования спортсменов из России, получающих медали на Олимпиаде, но российские чиновники не уверены, не вызовет ли это недовольство олимпиского комитета.

Как заявили организаторы, в стенах Дома спорта будет "воссоздана атмосфера советской эпохи, которая будет вдохновлять спортсменов на новые победы".

Корреспондент "Голоса Америки" Рафаэль Сааков, пришедший на открытие "Дома спорта", не был допущен на церемонию, поскольку он "не в списке", а его заявка на аккредитацию "не прошла очистку".

Церемонию открытия посетил посол России в Южной Корее Александр Тимонин. Он выразил надежду, что атлеты из России смогут достичь лучших спортивных достижений и "принести славу родине".

5 декабря Международный олимпийский комитет отстранил сборную России от участия в зимней Олимпиаде-2018 в Южной Корее. Два расследования подтвердили, что Кремль организовал систему применения допинга в спорте. Российским спортсменам, которые доказали, что не применяли допинг, разрешили соревноваться под нейтральным флагом. В итоге для участия в Играх было зарегистрировано 169 атлетов.

МОК также запретил России использовать на играх государственную символику и проводить альтернативные церемонии награждения, которые обычно устраивались в Русском доме. По данным Associated Press, российские спортивные чиновники все же рассматривали вопрос проведения награждений спортсменов, однако отказались от этой мысли, опасаясь конфликта с МОК. По правилам участия российских атлетов на Олимпиаде, национальную символику в публичных местах им демонстрировать нельзя.